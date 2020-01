Pensioni, Ministro del lavoro Catalfo: obiettivo riforma in Nadef e poi in legge Bilancio Saranno costituite tre commissioni, sulla separazione tra previdenza e assistenza, sui lavori gravosi e sull'impatto economico delle misure

Cantiere pensioni, allo studio Quota 102: 64 anni di età e 38 di contributi

Parte il confronto per la riforma del sistema pensionistico con l’obiettivo di superare la legge Fornero e mantenere la cosiddetta Quota 100 fino alla fine della sperimentazione (fine 2021). Lo ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, sottolineando che l’obiettivo è inserire le nuove misure nella Nadef a settembre per poi inserirle nella legge di bilancio. Saranno costituite tre commissioni, sulla separazione tra previdenza e assistenza, sui lavori gravosi e sull'impatto economico delle misure

Catalfo: obiettivo riforma in Nadef

Alla domanda sulla prosecuzione della misura Quota 100 anche nel 2021 Catalfo ha risposto che «la sperimentazione si chiude» mentre sulla partenza già l'anno prossimo o nel 2022, una volta esaurita Quota 100, delle misure alle quali lavorerà il Governo in questi mesi la ministra ha

detto che «dipenderà dalle risorse». «Dipenderà dalle risorse - ha detto all'incontro al ministero del Lavoro sulla previdenza - e da come traghettare chi sta in Quota 100 e garantire flessibilità a tutti».

Lo scopo del confronto sulla previdenza, ha quindi spiegato Catalfo ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil secondo quanto riferito dai sindacati, «è arrivare a settembre con le idee chiare sulle proposte in campo in tempo per la nota di aggiornamento del Def e per poi proseguire con la legge di

Bilancio. Il nostro obiettivo è garantire una flessibilità maggiore in uscita, ragionare sul lavoro discontinuo, affrontare il tema della pensione di garanzia per i giovani».

Incontri tecnici da 3 febbraio, verifica a marzo

Tra Governo e sindacati partono gli incontri tecnici sulle pensioni con il primo incontro fissato per il 3 febbraio sulla pensione di garanzia per i giovani. Un incontro di verifica politiche è fissato per marzo. Altri incontri tecnici sono stati fissati il 7 febbraio sulla rivalutazione delle pensioni in essere, il 10 febbraio sulla flessibilità in uscita e il 19 febbraio sulla previdenza complementare. Lo riferiscono fonti sindacali presenti

all'incontro in corso al ministero del lavoro.

Cisl: 41 anni contributi devono bastare

La riforma della previdenza deve essere nel segno dell'equità ed essere in sostanza un patto tra generazioni. Lo ha detto il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra nel corso dell'incontro con il Governo sulla previdenza. Sbarra ha sottolineato che è necessario pensare a

una riforma con una flessibilità in uscita a partire dai 62 anni

di età ma anche che 41 anni di contributi devono bastare per la pensione anticipata a prescindere dall'età. Sbarra ha ricordato che i lavori non sono tutti uguali e che bisogna trattare in modo diverso quelli faticosi, pesanti e usuranti e ha chiesto che si introduca una pensione di garanzia

per i giovani. Inoltre andrebbe riconosciuto, avverte, un anno di contributi alle donne per ogni figlio.