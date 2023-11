Pensioni, la Corte dei conti sollecita un’età standard per tutte le uscite anticipate

Le uscite anticipate dei contributivi “puri” e dei “misti”

Il canale di uscita anticipata dei “contributivi puri”, ovvero dei lavoratori che sono in “attività” dal 1° gennaio 1996, resta quello con 64 anni di età e 20 di contributi, ma sale da 2,8 a 3 volte l’assegno sociale la soglia obbligatoria per accedere a questo tipo di pensionamento, con “sconti” per le lavoratrici madri (il limite resta a 2,8 volte in presenza di un figlio e scende a 2,6 volte con più figli). Per i “misti”, quelli che hanno cominciato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 e vedranno una quota del loro trattamento calcolata con il metodo retributivo) resta la possibilità di uscire anticipatamente con 62 anni d’età e 41 di versamenti (Quota 103) ma con la “penalizzazione” del ricalcolo contributivo dell’assegno e dovendo fare i conti con la dilatazione delle finestre mobili d’uscita. Che passano da 3 a 7 mesi per i dipendenti privati e da 6 a 9 mesi per quelli pubblici.

Lavoratori “contributivi” e “misti”: tutti in pensione anticipata a 64 anni?

Secondo la Corte dei conti, «bisognerebbe chiedersi se in prospettiva, quando la quota di coloro i quali hanno iniziato a lavorare nel 1996 (contributivi puri) crescerà significativamente e diventerà più stridente lo scarto con il requisito di uscita (67 anni) di coloro che hanno iniziato a lavorare solo un anno prima, non sarebbe opportuno puntare a convergere verso una età di pensionamento anticipato uniforme con l’applicazione, per i “misti”, di appropriate correzioni del trattamento». La proposta che il governo dovrebbe valutare è dunque quella di una soglia anagrafica «standard» per accedere alla pensione anticipata «con correzioni dell’importo su tutte le componenti dell’assegno (contributive e retributive) al ribasso o al rialzo in relazione all’anticipo o al posticipo rispetto alla data “fisiologica”».

La Corte ha citato la soglia dei 67 anni (attualmente di vecchiaia), ma nel breve periodo un eventuale punto di congiunzione tra i due attuali limiti anagrafici sembra essere quello dei 64 anni.

L’allarme pensioni-giovani

A rilanciare di fatto un allarme pensioni per i giovani, che con le attuali regole potranno usufruire soltanto di assegni pensionistici bassi, è stato l’Upb. Che ha invitato ad analizzare la situazione tenendo conto di tematiche più ampie come quelle del mercato del lavoro, del rafforzamento degli altri istituti di welfare rivolti alle età più giovani, della fiscalità e della crescita.