Pensioni, ecco il piano del Governo: quota 102 e 104 ma si studiano deroghe

Deroghe per lavoratori “precoci” e impieghi usuranti

Tra le opzioni sul tavolo per modificare il pacchetto-Franco ci sarebbero deroghe a Quota 102 e Quota 104 per i lavoratori “precoci” per quelli impegnati in attività usuranti. Anche il Pd spera in alcuni correttivi, come una flessibilità garantita per i lavoratori con mansioni gravose e la proroga di Opzione donna.

Ma il Mef non sembra intenzionato ad arretrare più di tanto. L’ipotesi del pensionamento con 64 anni d’età e 38 di contributi era da tempo allo studio a via XX settembre. E, come anticipato dal Sole 24 Ore, a giugno era stata suggerita anche dalla Corte dei conti rimarcando la necessità di prevedere per i lavoratori retributivi una via d’uscita parallela a quella già aperta dalla “Fornero” per i soggetti interamente contributivi con la possibilità di uscita appunto con un minimo di 64 anni e 20 di versamenti sempreché il trattamento risulti d’importo pari a 2,8 volte l’assegno sociale.

Una proposta analoga era stata anche inserita tra le opzioni caldeggiate dalla commissione tecnica sulla previdenza istituita tre anni fa dall’allora ministro Nunzia Catalfo.

Per Quota 102 una platea di 50mila lavoratori

Secondo alcune stime tecniche anche di fonte sindacale, Quota 102 potrebbe complessivamente interessare non più di 50mila lavoratori perché a questa misura continuerebbero a non accedere i lavoratori rimasti esclusi per età da Quota 100 (62 anni la soglia anagrafica e 38 anni quella dei versamenti): a beneficiarne sarebbe quindi chi non ha potuto utilizzare l’intervento simbolo del “Conte 1” perchè non in possesso dell’anzianità contributiva necessaria.

Ancora più ristretta si presenta la platea di Quota 104, che dovrebbe scattare con pensionamenti con almeno 66 anni d’età e 38 di contributi, anche se non è escluso un meccanismo variabile per i due requisiti. Tutte opzioni che non soddisfano i sindacati che chiedono al governo un incontro urgente.