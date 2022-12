Pensioni, cuneo ed extraprofitti: tre dossier caldi al centro del tavolo Meloni -sindacati

«Auspico - ha detto il leader Cisl, Sbarra - che sia l’inizio di un cammino strutturato, permanente di confronto e di dialogo sociale per affrontare con il Governo le emergenze economiche, produttive e occupazionali con interventi e provvedimenti urgenti. Prima della legge di stabilità bisogna liberare risorse per contrastare il caro bollette e per sostenere i redditi di lavoratori dipendenti e pensionati».

Pensioni al centro del confronto

Al centro del confronto ci saranno per il sistema previdenziale la conferma delle misure Opzione donna e Ape sociale ma anche un intervento - ha affermato la ministra Calderone - “per evitare” che esaurita Quota 102 scatti l’uscita solo a 67 anni.

La Lega spinge per l’uscita con 41 anni di contributi anche fissando una soglia minima di età ma la Cisl si dice contraria a nuove quote e ribadisce la richiesta dei sindacati per un’uscita flessibile a partire dai 62 anni. «Per la Uil - ha affermato il numero uno del sindacato, Bombardieri, le priorità sono il recupero del potere d’acquisto di lavoratori e pensionati, una maggiore flessibilità in uscita sulle pensioni, la lotta alla precarietà e la sicurezza sul lavoro».

«Bisogna non solo intervenire sul cuneo fiscale, ma anche detassare gli aumenti contrattuali e la tredicesima».

Cuneo fiscale

E sul cuneo parla anche il presidente di Confindustria Carlo Bonomi per il quale bene ha fatto il governo a puntare tutte le risorse della Nadef sull’energia. Ora «avremmo voluto e speriamo che in futuro ci sia la possibilità di lavorare seriamente sulla riconfigurazione della spesa pubblica, per un 4-5%: le risorse necessarie per il taglio del cuneo fiscale».