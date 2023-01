Pensioni, alle donne assegni da 976 euro: il 30% in meno degli uomini

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Tra i pensionati le donne numericamente sono più degli uomini: sulle 779.791 nuove pensioni erogate nel 2022 dall’Inps, le donne sono 437.596 contro 342.195 uomini. Ma c’è un sensibile divario di genere, perché le donne percepiscono un assegno mensile mediamente più basso del 30% rispetto a quello degli uomini: in media gli uomini ricevono 1.381 euro, contro i 976 euro delle donne, con una differenza del 29,32%. Su questa differenza impattano fattori come il gap retributivo che penalizza le donne, le carriere lavorative spesso discontinue, con periodi di interruzione per assistere i familiari, minori progressioni di carriera.

È il quadro che emerge dalla lettura dei dati dell’Osservatorio dell’Inps sui flussi di pensione relativo al 2022. Guardando alle diverse gestioni previdenziali, poi la situazione è piuttosto articolata, ma con una costante: l’assegno mensile delle donne è sempre inferiore a quello degli uomini.



Loading...

Tra i lavoratori dipendenti: il divario di genere supera il 47%

Iniziamo dal Fpld, il fondo dei lavoratori dipendenti: qui il divario è mediamente del 36,98% perché le donne percepiscono 1.029 euro contro i 1.633 degli uomini considerando la media tra pensioni di vecchiaia, anticipata, invalidità e superstiti. Se vediamo nel dettaglio tra le pensioni di vecchia nella gestione Fpld il gap raggiunge il 47,63% perché ai pensionati vanno in media 1.440 euro contro 754 euro delle donne, quasi la metà in sostanza.



Il record tra i parasubordinati: alle donne quasi il 54% in meno

Ma il divario più ampio lo troviamo tra i parasubordinati: qui l’assegno mensile in media è di 409 euro per gli uomini e di 189 euro per le donne (-53,78%).Nella gestione artigiani la differenza è del 34,74%: gli uomini percepiscono mensilmente in media 1.108 euro contro i 723 euro delle donne. Anche tra i commercianti il divario supera la media, con un differenziale di genere del 33,44% visto che agli uomini in media vanno 1.160 euro contro i 772 euro delle donne. Passando alla gestione dipendenti pubblici (Gdp), anche qui le donne sono penalizzate con un assegno mensile mediamente inferiore del 25,37%, ovvero con 1.753 euro mensili contro i 2.349 euro dei colleghi uomini. Il divario minore si trova nella gestione dei lavoratori autonomi dell’agricoltura (Cdcm): in questo caso la differenza è del 19,03% : le donne incassano un assegmo mensile medio di 604 euro contro i 746 euro degli uomini.

Opzione donna: la metà degli assegni sotto i 500 euro

Le pensioni liquidate con “Opzione Donna” nel 2022 sono aumentate del 15,4% rispetto al 2021 raggiungendo la quota 23.812. In particolare lo scorso anno sono state 8.833 le donne che si sono avvalse della misura prima dei 59 anni d’età con assegni per quasi la metà inferiori a 500 euro. Trattandosi di importi calcolati interamente con il metodo contributivo, tra le beneficiarie di opzione donna oltre la metà degli assegni liquidati (12.298) vale meno di 500 euro al mese e l’88,75% vale meno di mille euro.