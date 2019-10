Pensioni e salute il nocciolo duro di tutti i contratti

L’obiettivo è quello di garantire una maggiore universalità delle tutele su materie come previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, tutela della non autosufficienza, prestazioni di welfare sociale, conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La previdenza complementare è diventata sempre più importante, anche grazie alle modifiche normative che hanno introdotto maggiore flessibilità in entrata e in uscita dai fondi pensione. Per le parti occorre rafforzare il secondo pilastro sia favorendo le iscrizioni ai fondi sia diversificando i portafogli di investimento.

I meccanici

Ai metalmeccanici, l’ultimo contratto siglato da Federmeccanica e da Fiom, Fim e Uilm ha portato in dote un pacchetto welfare molto composito, con una cifra da spendere in flexible benefit, sanità integrativa, previdenza complementare e formazione. Per il pacchetto di flexible benefit, nel 2017 sono stati previsti 100 euro per lavoratore, da spendere in vari modi: dal carrello della spesa, ai libri scolastici, ai buoni benzina. La cifra è poi salita a 150 euro nel 2018 e a 200 nel 2019. L’ultimo accordo ha anche introdotto il diritto soggettivo alla formazione, potenziato la previdenza complementare aumentando il contributo aziendale al Fondo Cometa ed esteso la sanità integrativa gratuita a tutti i lavoratori e ai loro familiari, attraverso il Fondo MetaSalute. Il tema del welfare rimane cruciale anche nel contratto su cui si aprirà il negoziato il prossimo 5 novembre.

I chimici

Storicamente sindacati e imprese di chimica e farmaceutica sono sempre stati pionieri nell’ambito del welfare, che si è concentrato su previdenza complementare, con il Fonchim, e sanità integrativa, con il Faschim. Nell’ultimo contratto siglato da Federchimica e Farmindustria e Filctem, Femca e Uiltec, è stata valorizzata la formazione a 360°, sia per i lavoratori senior, per i quali diventa una sorta di politica attiva, garantendone l’occupabilità, sia per i giovani con percorsi di alternanza scuola-lavoro. Confermati gli investimenti del settore su sicurezza, salute e ambiente che sono alla base del costante calo degli infortuni, anche puntando su strumenti digitali. Al corposo pacchetto, la chimica e la farmaceutica affiancano anche il fondo Tris, acronimo che sta per Tutele, Riqualificazione, Innovazione, Sostegno. Si tratta di un fondo bilaterale nato per gestire processi aziendali di innovazione, ricambio generazionale e invecchiamento attivo dei lavoratori.