Pensioni e tenuta dei conti: a Davos la ricetta (globale) del Credit Suisse <b>Nel mondo sviluppato, la parte della popolazione che è sopra i 65 anni è passata dal 7,7% del 1950 all’oltre 19% attuale</b> di Lino Terlizzi

2' di lettura

L'invecchiamento della popolazione procede. Ora nei Paesi sviluppati, soprattutto. Ma anche I Paesi in via di sviluppo registreranno meccanismi analoghi. Occorre dunque più che mai rivedere e riformare i sistemi pensionistici, attraverso un mix di misure. È quanto afferma uno studio del Credit Suisse Research Institute, presentato a Davos, in occasione del World economic forum in corso nella cittadina grigionese.



L'allungamento della speranza di vita e la riduzione del tasso di fertilità hanno fatto aumentare i pensionamenti in rapporto alla popolazione. Nel mondo sviluppato, la parte della popolazione che è sopra i 65 anni è passata dal 7,7% del 1950 all'oltre 19% attuale; entro il 2050 la percentuale dovrebbe raggiungere il 27%. Nelle aree in via di sviluppo, la percentuale era del 3,8% nel 1950 e dovrebbe toccare quest'anno il 7,4%.



In questo quadro i sistemi pensionistici sono inevitabilmente sotto pressione, visto che aumenta il numero di pensionati e nel frattempo diminuisce il numero di chi contribuisce finanziariamente alle pensioni. A ciò si aggiunge il fatto che le pensioni devono essere versate più a lungo.

Il mercato del lavoro subisce le ripercussioni di questa onda di pensionamenti e senza un incremento della produttività questo cambiamento potrebbe avere un impatto negativo sulla crescita economica, sottolinea lo studio della banca svizzera.

«Ogni Paese – afferma Oliver Adler, capo economista del Credit Suisse – si confronta con le problematiche per assicurare la perennità del suo sistema. In generale, un mix di misure è necessario per garantire il mantenimento in pensione del livello di vita abituale. Dobbiamo modificare la nostra visione del pensionamento e tutti possono contribuire allo sforzo collettivo per arrivare a un futuro equo e garantito».