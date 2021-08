Pensioni, ecco chi può accedere all’Ape in attesa dell’estensione della platea

L’attuale elenco di attività gravose con accesso all’Ape

Sono di fatto 15 le attività lavorative di riferimento per l’Ape sociale (usuranti o pericolose). A partire dagli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, dai conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni e dai conciatori di pelli e di pellicce. Ci sono poi i conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, gli autisti di mezzi pesanti e camion, le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche o ospedaliere con lavoro organizzato in turni, gli addetti all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza e gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido. E ancora: facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

I “pre-requisiti”

Oltre ai previsti “vincoli contributivi”, per richiedere l’Ape sociale non si può essere già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. Dal 1° gennaio 2018 le lavoratrici madri hanno diritto a un ulteriore “sconto” sull’anzianità contributiva minima necessaria di un anno per ogni figlio, entro un massimo di due anni.

Decorrenza, durata e importo

L’Ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché la richiesta sia stata accolta, e viene corrisposto ogni mese per dodici mensilità l’anno fino al conseguimento della pensione di vecchiaia. L’indennità, nel caso di iscrizione a un’unica gestione previdenziale, è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento di accesso all’Ape ma non può comunque superare i 1.500 euro mensili. Il trattamento non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo. Per i soggetti con contribuzione versata in più gestioni previdenziali il calcolo della rata mensile viene effettuato “pro quota” per ciascuna gestione in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.