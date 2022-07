Pensioni, nel 2021 assegni per 312 miliardi. Ecco i costi delle ipotesi per il dopo “quota 102”

Solo il 44% dei trattamenti alle donne

Nel 2021 l’Inps ha corrisposto un trattamento a 15,5 milioni di pensionati, di cui 7,4 uomini e 8,1 milioni donne (pari al 52%) per un totale di 305 miliardi di euro di assegni erogati, di cui però soltanto il 44% alle pensionate. Il dossier si sofferma molto sulla questione del divario di genere. Anche perché lo scorso anno la differenza tra uomini e donne nel reddito pensionistico è stata di oltre 6mila euro. Nel rapporto si fa notare che questo divario deriva dalla netta prevalenza degli uomini nelle pensioni anticipate, ovvero quelle di importo più elevato, mentre le donne prevalgono nelle pensioni ai superstiti e in quelle di vecchiaia. L’Inps sostiene che il divario pensionistico è riconducibile a retribuzione oraria (differenza del 17% nel settore privato), tempi di lavoro (part time) e anzianità contributiva (differenza del 40% nel 2001 scesa al 25% nel 2021). Nel complesso gli assegni pensionistici dei maschi sono superiori del 37% di quelle delle femmine.

Tasso di sostituzione delle pensioni

Allo scopo di misurare il potere d'acquisto dei pensionati e l’efficacia del sistema di previdenza nel fornire un reddito pensionistico in sostituzione di quello da lavoro, gli esperti hanno stimato il tasso di sostituzione delle pensioni. Che per chi si è ritirato dal mercato del lavoro dopo il 2017 risulta pari, in media, al 75% della retribuzione massima ricevuta negli ultimi 10 anni di attività, con una differenza di 2 punti percentuali tra maschi e femmine. Nel dossier si legge che nel confronto internazionale tra i Paesi dell’Ue si tratta di un valore elevato, inferiore solo a Grecia, Spagna e Portogallo.

Quasi il 40% con reddito lordo sotto i 12mila euro

Una parte del rapporto è dedicata alle “pensioni povere”. Nel 2021 il 40% dei pensionati ha percepito un reddito pensionistico lordo inferiore ai 12mila euro l’anno, al netto delle integrazioni al minimo associate alle prestazioni, delle varie forme di indennità di accompagnamento, della quattordicesima mensilità e delle maggiorazioni sociali associati alle prestazioni: tenendo conto anche di queste “voci”, scende al 32% la quota di pensionati con reddito annuo inferiore ai 12mila euro. Da un’analisi del ventesimo percentile di reddito pensionistico (fino a 10mila euro nel 2021) emerge che solo il 15% dei pensionati in questa fascia riceve un assegno sociale e il 26% una pensione al superstite.

Il nodo della flessibilità in uscita

Nel report si ricorda che a fine anno si esaurirà Quota 102, che dall’inizio del 2022 ha preso il posto di Quota 100. E se entro la fine di dicembre non saranno individuate nuove misure, da gennaio del prossimo anno si tornerà alla legge Fornero in versione integrale. In attesa degli eventuali sviluppi del confronto tra governo e sindacati, fermo da metà febbraio, gli esperti dell’Inps hanno stimato l’impatto sui conti pubblici di tre ipotesi sul tavolo per rendere più flessibile in uscita il sistema pensionistico: opzione con il ricalcolo contributivo dell’assegno; uscita anticipata con penalizzazione; anticipo della sola quota contributiva dell’assegno (“proposta Tridico”). Il primo possibile canale di uscita anticipata preso in considerazione poggia sul ricalcolo interamente contributivo dell'assegno (ipotesi preferita dal governo). Questa proposta consentirebbe l'uscita ai lavoratori ancora in parte “retributivi” con 64 anni di età e almeno 35 di anzianità contributiva a condizione di aver maturato un importo del trattamento pari ad almeno 2,2 volte l’assegno sociale. Questa opzione, come detto, prevede il calcolo dell'intera pensione secondo il metodo contributivo. Per i lavoratori appartenenti al sistema contributivo puro invece si prevede la riduzione della soglia da 2,8 a 2,2 volte l’assegno sociale. Il costo di partenza sarebbe di quasi 900 milioni il primo anno per poi salire a 2 miliardi nel 2024 e a oltre 3,7 miliardi nel 2029. A quel punto l’impatto sui conti pubblici comincerebbe a ridursi.

Subito necessario 1 mld per penalizzazioni del 3%

La seconda possibilità valutata dagli esperti dell'Inps è quella che prevede la penalizzazione del 3% per ogni anni di anticipo rispetto alla soglia di “vecchiaia” (67 anni) della quota retributiva della pensione per le uscite con 64 anni e non meno di 35 anni di versamenti a condizione di aver maturato un assegno pensionistico pari ad almeno 2,2 volte l’assegno sociale. Una soluzione che assorbirebbe quasi un miliardo nel 2023. Il costo lieviterebbe poi a 2,3 miliardi nel 2024 per arrivare a oltre 5 miliardi nel 2029.