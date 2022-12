Pensioni, ecco il piano Calderone: staffetta generazionale, incentivi e anno zero per il Tfr

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stop agli scaloni previdenziali con la chiusura della stagione delle Quote e delle “sperimentali”. Un sistema flessibile di forme di pensionamento integrate compatibile con le esigenze personali e sanitarie del lavoratore e funzionale a quelle di ricambio generazionale dei datori di lavoro. Razionalizzazione degli attuali strumenti di prepensionamento prevedendo anche percorsi “mirati” di staffetta generazionale. Ricorso a forme di sinergia tra previdenza pubblica e previdenza complementare con apposite “campagne” per incentivare l’adesione ai fondi pensione e una sorta di nuovo “anno zero” per favorire la destinazione del Tfr dei lavoratori dipendenti alla cosiddetta “integrativa”, con l’introduzione di sconti fiscali sotto forma di adeguamento della soglia di deducibilità dei contributi di secondo pilastro.

Le linee guida della nuova possibile riforma organica delle pensioni sono state tracciate dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, nel corso di un'audizione al Senato. Le misure vere e proprie dovranno essere individuate sulla base delle indicazioni che arriveranno dal confronto con le parti sociali. Il tavolo è già fissato per il 19 gennaio 2023 con l'obiettivo di abbozzare nell'arco di 6-8 mesi un pacchetto di interventi strutturali da rendere gradualmente operativi, a partire dal 2024. Ma la strada non si annuncia del tutto in discesa, anche perché i sindacati non hanno gradito le misure previdenziali inserite nella manovra.

Calderone: riforma solidale e sostenibile

Il ministro Calderone in un'audizione parlamentare ha indicato la rotta per arrivare al nuovo intervento strutturale: «Con le parti sociali sui tavoli specialistici già convocati si darà forma a una revisione del sistema pensionistico nel segno della solidarietà e della sostenibilità per le future generazioni», ha detto. Il ministro ha già indicato alcuni obiettivi di massima.



Stop agli “scaloni” e alle Quote sperimentali

Il primo traguardo da tagliare, secondo Calderone, è quello della chiusura della stagione «delle forme di accesso a pensione sperimentale». Per il ministro occorre arrivare a «un sistema di forme di pensionamento integrate che consenta di individuare l'accesso a pensione più compatibile con le esigenze personali e sanitarie del lavoratore e al contempo di ricambio generazionale dei datori di lavoro». Il tutto evitando il ripetersi di pericolosi «scaloni anagrafici».



Razionalizzazione degli strumenti di prepensionamento e staffetta generazionale

Le linee guida tracciate dal ministro del Lavoro per la nuova riforma portano anche a una razionalizzazione degli attuali strumenti di prepensionamento. L'idea è quella di prevedere «forme sostenibili di compartecipazione fra oneri a carico del datore di lavoro e dello Stato con esodo dei lavoratori più vicini alla pensione» e percorsi “mirati” di staffetta generazionale. Per i giovani con carriere discontinue dovrebbe anche scattare una nuova copertura pensionistica di garanzia.