Pensioni, ecco quanti lasceranno il lavoro nel 2024 con Ape, Opzione donna e nuova Quota 103

Una riforma delle pensioni da concepire in modo organico con le parti sociali. Giorgia Meloni nella conferenza stampa di “inizio anno” ha rilanciato il tema della riorganizzazione del sistema previdenziale ma evitando di affondare sull’acceleratore: l’obiettivo resta quello di realizzare un intervento strutturale entro la fine della legislatura. Nessuna fretta, dunque, malgrado nella maggioranza c’è chi, come la Lega, continua a insistere sul ricorso a Quota 41. La premier ha affermato che la sostenibilità dell’impalcatura pensionistica va costruita con equilibrio per avere «il sistema migliore possibile ma uguale per tutti», e ha difeso le scelte in materia previdenziale fatte con l’ultima legge di bilancio, a cominciare da quelle sui giovani. Scelte che, se saranno rispettate le previsioni dei tecnici del governo, nel 2024 produrranno un quasi pareggio tra le nuove uscite anticipate con Quota 103 in forma “contributiva” e quelle con Ape sociale e Opzione donna.



Attesi da Quota 103 solo 2.300 accessi in più degli altri «canali»

I nuovi accessi stimati per l’anno appena iniziato con l’Anticipo pensionistico sociale, che vede salire a 63 e a 5 mesi la soglia anagrafica, e con il canale specifico per le lavoratrici, che anche in questo caso è interessato da un aumento del requisito anagrafico, sono 14.700 (rispettivamente 12.500 e 2.200), mentre sono 17mila quelli con il “mix” 62 anni d’età e 41 anni di versamenti, ora vincolati al ricalcolo contributivo dell’assegno e a un tetto pari a 4 volte il trattamento minimo. Un flusso lontano dall’andamento degli scorsi anni, a causa delle restrizioni introdotte dalle ultime due manovre. Soprattutto per quanto riguarda l’Ape e Opzione donna.



Per Ape e Opzione donna un passato con “appeal”

L’Anticipo pensionistico sociale, introdotto in via sperimentale nel 2017 e poi più volte prorogato, è di fatto un istituto assistenziale selettivo temporaneo a disposizione di lavoratori rientranti in specifiche situazioni (disoccupazione, caregivers, invalidità civile di almeno il 74%, chiamati a svolgere attività gravose) che consente di lasciare il lavoro prima dei requisiti ordinari ricevendo un assegno “ponte” fino al raggiungimento delle soglie convenzionali, come i 67 anni della “vecchiaia”. Dalla sua nascita nel 2017 fino al 2023 a utilizzare questo strumento sono stati circa 110mila soggetti (con un’età media di 64 anni). Anche Opzione donna, nata nel 2004, e da allora prorogata di anno in anno, prima del giro di vite scattato con la manovra 2023 era abbastanza gettonata. Tra il 2010 e il 1° gennaio 2023 le “adesioni” a questo canale di uscita sono state 174.535: il 16,3% delle pensioni anticipate complessivamente liquidate alle lavoratrici.



Le restrizioni delle ultime due manovre

Ma la strategia adottata negli ultimi anni per contenere la corsa della spesa previdenziale anche attraverso un sostanziale disincentivo ai pensionamenti anticipati ha sensibilmente ridotto le platee collegate a queste vie d’uscita pensionistica. Non a caso Quota 103 con “penalizzazioni”, a partire dal ricalcolo contributivo dell’assegno, peserà nel 2024 sui conti pubblici non più di 149 milioni di euro, cui si aggiungeranno altri 835 milioni nel 2025 quando le uscite dovrebbero essere 25mila. La nuova versione, in forma ancora più restrittiva, di Opzione donna costerà, sempre quest’anno, appena 16,1 milioni, anche perché l’accesso sarà garantito a pochissime lavoratrici. L’Ape sociale è stato invece rifinanziato con 85 milioni nel 2024 e altri 168 milioni nel 2025 (per effetto di ulteriori 11.100 “indennità”).



La riedizione del bonus Maroni per una platea ristretta

A impattare pochissimo sul bilancio pubblico sarà anche la riedizione dell’incentivo (sulla falsariga del cosiddetto bonus Maroni) per incentivare la rinuncia al pensionamento con Quota 103: costo di soli 8,7 milioni per un bacino potenziale di 6.500 lavoratori. E un grande “appeal” non dovrebbe averlo neppure la riproposizione della cosiddetta “pace contributiva” (riscatto dei “vuoti” nei versamenti), che dovrebbe interessare 600 lavoratori il prossimo anno, con una ricaduta di 1,1 milioni sui conti pubblici, e altrettanti nel 2025.