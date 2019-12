Pensioni di reversibilità, ecco i tagli 2020 per le vedove (come previsto nel 1995) Come ogni anno l’Inps spiega le modalità di riduzione delle prestazioni di reversibilità secondo la legge Dini. Ciononostante scattano le polemiche di Marco lo Conte

Un momento della manifestazione dei pensionati in piazza Montecitorio, Roma, 20 dicembre 2019. ANSA/ANGELO CARCONI

4' di lettura

Come la tombola, l’albero e gli auguri di rito, a Natale torna anche quest’anno il tormentone sul taglio delle pensioni dei superstiti. E il tema diventa oggetto di scontro politico amplificato per interessi di parte, dimenticando - colpevolmente - che la norma che la determina è in vigore dal 1995 ed è stata applicata da tredici governi (quindi di tutti gli orientamenti attualmente rappresentati in Parlamento) prima dell’attuale. Ma spieghiamo bene in cosa consiste la norma, varata all’interno della riforma Dini, la 355/95, varata 24 anni fa dal governo dell’epoca e di cui annualmente una circolare dell’Inps descrive e regola l’attuazione.

La circolare Inps

La pensione di reversibilità per i superstiti, anche quest’anno è stata oggetto di precisazione da parte della circolare Inps n.147 dell’11/12 scorso, in cui si chiarisce che «la pensione ai superstiti a partire dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come indicato nella tabella seguente:»

GLI SCAGLIONI PER LA REVERSIBILITÀ Fonte: Inps

In altre parole, maggiore è il reddito, maggiore sarà la riduzione dell’importo della prestazione pensionistica riscossa dal superstite . A scanso di equivoci, è il caso di precisare che questa riduzione non si somma a quella degli anni passati ma è parametrata ogni anno all’ammontare “pieno” percepito cioè in assenza delle condizioni che fanno scattare la riduzione (il reddito). Anzi: in teoria questa riduzione, nel caso in cui la pensione della vedova o del vedovo scenda sotto l’aliquota indicata, potrebbe anche essere vanificata.

Le maggiorazioni pensionistiche

La riduzione della pensione di reversibilità non è parametrata solo al reddito dei superstiti, al contrario aumenta in caso di presenza di una serie di condizioni: passa dal 60% al 70% in presenza di un figlio, all’80% in presenza di due e così via, aggiungendo un ulteriore 15% «per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti». D’altro canto, a partire dall’1/1/2012, le pensioni per i superstiti si riducono «nei casi in cui - spiega l’Inps - il deceduto abbia contratto matrimonio ad un'età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili».

«Non è mai abbastanza»

Insomma, il sistema previdenziale italiano presenta una serie di tutele non trascurabili nel calcolo della reversibilità dell’assegno pensionistico, almeno se confrontato con i sistemi degli altri paesi più industrializzati. Ma prima di specificare questo confronto chiariamo tuttavia un punto, diciamo così psicologico: la pensione non è mai abbastanza. Non lo è per una serie di ragioni: 1) sono difficilmente integrabili con altri redditi, vista l’età (e la salute) di chi la percepisce; 2) diventa quindi l’unica e non diversificabile fonte di reddito del pensionato, peraltro in una fase vulnerabile della propria esistenza; 3) che, se superstite, lega inevitabilmente la pensione di reversibilità alla spettanza del coniuge deceduto, anche se le norme per la sua determinazione non sono direttamente parametrate ad essa; 4) gli Stati peraltro non hanno le risorse per collegare le prestazioni pensionistiche (quindi anche quelle reversibili) direttamente all’inflazione, il che determinerebbe una crescita strutturale.