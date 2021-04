Pensioni, ecco tutte le opzioni sul tavolo (vecchie e nuove) per il “dopo Quota 100”

Opzione donna quasi strutturale

Sempre per effetto dell’ultima legge di bilancio le lavoratrici hanno ancora per tre anni la possibilità di andare in pensione con 58 anni d’età (59 se “autonome”) e 35 di contributi ma con il calcolo interamente contributivo dell’assegno. Questo intervento potrebbe assumere una fisionomia quasi strutturale.

Flessibilità per i lavoratori “fragili”

Una della varie questioni in sospeso della partita previdenziale è quella dei cosiddetti “fragili”: i lavoratori afflitti da particolari patologie. Anche in questo caso potrebbe essere previsto un percorso di pensionamento agevolato e anche flessibile (magari con “Quota” relativamente bassa), come suggerisce il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico.

Più forza ai contratti d’espansione

Per favorire la cosiddetta staffetta generazionale e anche per offrire maggiori possibilità di uscita nella gestione delle crisi aziendali il governo sta valutando l’ipotesi di rafforzare i contratti d'espansione. Che consentono di mandare in pensione fino a 5 anni prima della soglia di vecchiaia (67 anni) i lavoratori anziani con contemporanea assunzione di giovani. Questo strumento potrebbe diventare utilizzabile anche dalle imprese di piccole dimensioni. E potrebbe essere affiancato da un’isopensione con meno vincoli per le aziende.

Lega e sindacati per Quota 41

I sindacati spingono da tempo per affrontare il “dopo Quota 100” con un meccanismo flessibile e garantendo comunque la possibilità di uscita ai lavoratori al raggiungimento del quarantunesimo anno di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica. Anche la Lega punta su Quota 41 per tutti, come indicato dal sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon. Non manca neppure nel Pd chi guarda alle “quote basse”. Nelle scorse settimane l'ex capogruppo Dem alla Camera, Graziano Delrio, aveva lanciato la proposta di uscite con Quota 92 (62 anni di età e almeno 30 di contributi) per i soli lavoratori impegnati in mansioni usuranti. I Cinque stelle poi insistono, soprattutto con l’ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, per l’introduzione dall’inizio del 2022 di un sistema flessibile di uscite pensionistiche.

Rispunta Quota 102

Tra le varie opzioni esaminate lo scorso anno dai tecnici dell'esecutivo “Conte 2” c’era anche quella di consentire l’uscita anticipata con almeno 63-64 anni d’età e 39-38 anni di versamenti (Quota 102) ma con un sistema di penalità “a crescere” (imperniato sul ricalcolo contributivo) per ogni anno d’anticipo rispetto alla soglia di vecchiaia (67 anni). Un’opzione che è stata lasciata sui tavoli del Mef e del ministero del Lavoro. A rilanciare l’ipotesi di Quota 102 è Alberto Brambilla, presidente di Itinerari previdenziali ed ex sottosegretario al Lavoro, rispolverando una sua proposta per consentire il pensionamento con 64 anni d’età e 38 anni di contributi, di cui non più di due di contribuzione figurativa.