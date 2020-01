Pensioni, ecco tutti i modi per lasciare il lavoro prima dei 67 anni

Occorre inoltre ricordare che almeno 35 anni di contributi devono essere effettivi. Ma una volta raggiunti i minimi richiesti entro il 2021, si potrà andare usare quota 100 anche dopo tale anno.

Pensione anticipata

Con questo canale non conta l’età, ma quanti anni di contributi si sono versati. Per gli uomini sono necessari 42 anni e 10 mesi, per le donne 41 anni e 10 mesi. In entrambi i casi, almeno 35 anni devono essere di contributi effettivi, quindi non valgono quelli figurativi riconosciuti in caso di disoccupazione e malattia.

Tra la maturazione del diritto alla pensione e l’erogazione del primo assegno si applica la finestra mobile di 3 mesi, periodo in cui molte persone continuano a lavorare per non rimanere senza reddito, e quindi di fatto ritardando la fine dell’attività. Tuttavia, dato che non c'è alcun requisito anagrafico, se per esempio si è iniziato a versare i contributi a 20 anni e non ci si è mai fermati, si matura il diritto a meno di 63 anni.



Pensione anticipata contributiva

Prevista per chi ha iniziato a versare i contributi dal 1996 ed è interamente soggetto al metodo di calcolo contributivo. Vi si accede ad almeno 64 anni di età (requisito della vecchiaia ordinaria ridotto di 3 anni), 20 anni di contributi, e un assegno previdenziale di importo pari almeno a 2,8 volte l'assegno sociale (quindi 1.287,52 euro quest’anno).

Al momento è un canale di pensionamento poco utilizzato perché per avere 64 anni di età e 20 di contributi post 1995 si deve aver iniziato a lavorare tardi nella vita, a circa quarant’anni.