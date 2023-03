Pensioni, la Francia si paralizza: maxisciopero contro la riforma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Proprio mentre il Senato, questo pomeriggio, discute l’articolo più controverso della riforma delle pensioni, quello dell’innalzamento da 62 a 62 anni di età per lasciare il lavoro, le quasi 300 manifestazioni in tutta la Francia entrano nel vivo. Per il leader del sindacato CFDT, Laurent Berger, quella di oggi è una “mobilitazione storica”. Il corteo parigino è partito e sta percorrendo boulevard Raspail, nel quartiere latino, diretto a Montparnasse e poi a place de l’Italie. In testa, tutti i leader sindacali, dietro un grande striscione contro la riforma: “il 7 marzo blocchiamo tutto fino al ritiro”. Si segnala qualche tensione nel fittissimo corteo di Nantes, nell’ovest del paese, dove la polizia ha lanciato qualche lacrimogeno.