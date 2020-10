Pensioni: Governo pronto a sterilizzare gli effetti del calo del Pil L’annuncio della ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, all’incontro con i sindacati. Il part time verticale sarà equiparato a quello orizzontale garantendo una copertura previdenziale piena

Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo

La sterilizzazione degli effetti del calo del Pil sul montante contributivo in modo che non si riduca e non diminuiscano gli importi delle pensioni che saranno liquidate nei prossimi anni. È l’intenzione del governo annunciata dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo nell’incontro sugli interventi in materia previdenziale da inserire in legge di Bilancio.

I sindacati, dopo l’incontro avuto con il Governo, hanno riferito anche un’altra novità: il part time verticale sarà equiparato a quello orizzontale garantendo una copertura previdenziale piena in termini di giorni di lavoro anche a chi lavora un tempo ridotto non solo sulle ore giornaliere ma sui giorni della settimana o sui mesi. La copertura previdenziale è completa per quanto riguarda la durata ma il calcolo per l’importo della pensione terrà conto della contribuzione versata sulla base della retribuzione percepita che sarà inferiore a fronte di meno ore complessive di lavoro.