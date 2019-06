Pensioni, con quota 100 salgono a 12 le possibilità di uscita dal lavoro di Francesca Barbieri

Pensioni: ecco i 7 canali flessibili di uscita dal lavoro

8' di lettura

Sono quattro i “piatti forti” in tema previdenziale del decretone varato dal Governo: quota 100 (sperimentale per tre anni), blocco dell’aumento dell’aspettativa di vita per le pensioni anticipate, proroga dell’Ape sociale e di opzione donna. Il provvedimento arriva dopo che la manovra ha stanziato i fondi per finanziare la nuova quota 100- circa 4 miliardi nel 2019 -, introdotto un taglio alle pensioni d’oro a partire dai 100mila euro lordi annui (interessati 24mila assegni), modificato i sette scaglioni di rivalutazione (con un recupero pieno fino a 1.522 euro) e introdotto una flat tax al 7% per i pensionati che decidono di trasferirsi dall’estero in una delle regioni del Mezzogiorno.

GUARDA IL VIDEO - Pensioni: ecco i 7 canali flessibili di uscita dal lavoro

Il cantiere della previdenza prende così forma. Quota cento, opzione donna, precoci usuranti, Ape volontario e sociale, isopensione. Sette canali di uscita flessibile dal lavoro (otto se si considerano distinte quota 100 per i privati e quota 100 per gli statali) a partire dai 58 anni che sommate agli altri canali standard portano a 12 le possibilità di uscita dal lavoro nel 2019

PER SAPERNE DI PIÙ / Pensioni 2019: calcolo, requisiti, novità e approfondimenti

GUARDA IL VIDEO /Pensioni d'oro: taglio dal 15 al 40% sugli assegni dai 100mila euro lordi

PRIMA POSSIBILITÀ/ Quota 100 per i lavoratori privati

Per i lavoratori del settore privato, la quota 100 (62 anni di età + 38 anni di contributi) prevede finestre trimestrali mobili di uscita. Per chi ha maturato i requisiti entro il 2018 la prima finestra si aprirà comunque il 1° aprile del 2019. La platea interessata è di circa 190mila lavoratori anche se il governo stima un’adesione all’85 per cento.

PER SAPERNE DI PIÙ / Quota cento: ecco il calcolatore per scoprire se conviene andare in pensione prima

Dal confronto realizzato dall’Ufficio parlamentare di Bilancio risulta che coloro che nel 2019 soddisfano i requisiti per usufruire di quota 100 potrebbero andare in pensione con un anticipo medio poco inferiore a 2,5 anni rispetto alla prima uscita utile che per loro si aprirebbe a normativa invariata (pensione di vecchiaia, pensione anticipata e uscita per lavoratori precoci).

I beneficiari di quota 100 non potranno cumulare la pensione con redditi di lavoro fino ai 67 anni di età: il tetto è di 5 mila euro l’anno per i redditi di lavoro occasionale.

PER SAPERNE DI PIÙ / Pensioni, tutto quello che è bene sapere dopo l’ennesima riforma