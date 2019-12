Pensioni, Inapp: ammorbidire scalone dopo Quota 100 Per il presidente dell'Inapp (l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche), Stefano Sacchi a strada migliore sarebbe progettare subito un ammorbidimento dello scalone che arriverà tra il 2021 e il 2022, ripristinando elementi di quella flessibilità tolta dalla riforma Fornero

Pensione di vecchiaia a 67 anni nel 2021, l'eta' non sale

Dal 2020 bisognerà riaprire il cantiere delle pensioni per studiare un nuovo sistema che ammorbidisca lo scalone che ci si troverà davanti alla fine del 2021 con l’esaurimento di Quota 100. È quanto sostiene il

presidente dell'Inapp (l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche), Stefano Sacchi nel corso della presentazione del volume della Banca Mondiale “Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes”.



Progettare un ammorbidimento dello scalone

Il Governo ha già annunciato nelle scorse settimane l’intenzione di aprire un tavolo con le parti sociali sulla previdenza a partire da gennaio. «Aver deciso di non toccare Quota 100 - sottolinea Sacchi - non ha risolto il problema di nuovi interventi sulle pensioni, che certamente entreranno nell’agenda politica. La strada migliore sarebbe progettare subito un ammorbidimento dello scalone che arriverà tra il 2021 e il 2022 (67 anni per la vecchiaia senza possibilità di uscita con 62 anni e 38 di contributi come prevede la cosiddetta Quota 100, ndr), ripristinando elementi di quella flessibilità tolta dalla riforma Fornero».

La necessità di una pensione di garanzia

Dopo gli interventi degli anni 90 che avevano reso più armonico il sistema quelli degli ultimi anni - sottolinea - «lo hanno stratificato, creando tanti canali di accesso al pensionamento anticipato basato sull'appartenenza a

determinate categorie. Nel contributivo poi manca una pensione

minima: occorre una pensione di garanzia».

La flessibilità in uscita

«Un sistema moderno - precisa - dovrebbe essere flessibile anche nell'uscita, introducendo dei parametri che possano consentire di andare in pensione un poco prima, accettando una pensione più bassa, a patto che questa pensione non sia poi così bassa da risultare inadeguata. La flessibilità deve contemperare la libertà delle scelte individuali con le esigenze di sostenibilità del sistema. Dare ad esempio a chi è nel sistema misto, in parte retributivo in parte contributivo, la possibilità di andare in pensione con le regole del contributivo fino a tre anni prima del pensionamento di vecchiaia (oggi a 67 anni), a patto che la pensione sia pari almeno a 2,8 volte l'assegno sociale, ovvero circa 1280 euro al mese». Secondo Sacchi con questa proposta chi lascia il lavoro prima perderebbe circa il 15% dell'assegno, mentre per lo Stato il costo sarebbe al massimo di 2 miliardi nei primi tre anni.

