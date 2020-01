Pensioni, l’anticipo è sostenibile solo con il calcolo contributivo Il sistema pensionistico italiano è un impianto complesso e dinamico, modificato fin troppo spesso nel corso degli anni per adattarsi a nuove condizioni economiche e demografiche, con un profondo impatto sulle scelte degli individui di Vincenzo Galasso

(Agf)

Il sistema pensionistico italiano non è certo un monolite immutabile. Ma piuttosto un impianto complesso e dinamico, modificato fin troppo spesso nel corso degli anni per adattarsi a nuove condizioni economiche e demografiche, con un profondo impatto sulle scelte degli individui. Ogni sua modifica va quindi ponderata con grande attenzione, perché produce effetti duraturi, come la storia degli ultimi cinquant’anni ci ha insegnato.

Negli anni 70, per far fronte alle numerose crisi industriali, il sistema pensionistico fu dotato di generosi meccanismi di prepensionamento, che consentivano a lavoratori anche solo cinquantenni di accedere alla pensione. I nuovi incentivi economici modificarono le scelte di dipendenti pubblici e privati, a prescindere dalle sorti del settore in cui lavoravano. L’età media di pensionamento tra gli uomini si ridusse da 63 anni e mezzo negli anni 70 a soli 60 anni negli anni 90. Pensato per agevolare le riconversioni industriali degli anni 70, il prepensionamento mostrava tutti i suoi effetti di lungo periodo.

Tuttavia, vent’anni di prepensionamenti e il contemporaneo aumento della longevità ponevano un onere finanziario insostenibile sul sistema previdenziale, che si trovava spesso a erogare benefici pensionistici per più di due decadi a persone con carriere contributive molto limitate. La stagione delle riforme, inaugurata dalla riforma Amato nel 1992 sulla spinta della crisi finanziaria, si rendeva necessaria per riequilibrare il sistema. Uno degli effetti delle tante riforme (Amato, Dini, Prodi, Maroni e Fornero) è stato l’aumento dell’età media di pensionamento, che nel periodo 2011-18 ha raggiunto per gli uomini quasi 62 anni.

Come adattare il nostro sistema pensionistico alle sfide del prossimo decennio?

La prima sfida – strutturale e di lungo periodo – nasce dal cambiamento delle carriere lavorative e dalla scarsa crescita economica. Il sistema introdotto dalla riforma Dini nel 1995 garantisce pensioni generose in caso di carriere contributive lunghe e di crescita economica. Ma mal si adatta a un mercato del lavoro frammentato e alla bassa crescita economica.