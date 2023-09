Pensioni, per la rinuncia a quota 103 l'incentivo sarà retroattivo

I periodi per i quali il lavoratore beneficia della “propria contribuzione”, che di fatto incrementa il netto in busta, comporteranno una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo delle quote contributive. Nessun effetto si riverbererà sulla retribuzione pensionabile utilizzata per il calcolo delle quote retributive.

Tale incentivo incontra il limite dell’esonero contributivo, innalzato dal 1° luglio scorso al 7% per imponibili mensili fino a 1.923 euro e al 6% per imponibili mensili superiori e fino a 2.692 euro. Pertanto, per un lavoratore del settore privato con un imponibile di 1.800 euro mensili, l’incentivo e l’abbattimento dell’accredito contributivo saranno pari al 2,19%, dato dalla differenza tra il 9,19% ordinariamente applicato e l’esonero contributivo del 7 per cento.

Il datore di lavoro potrà riconoscere l'incentivo solo a conclusione dell’istruttoria da parte dell’Inps, comunicata tramite cassetto bidirezionale. Con la stessa circolare, sono stati creati appositi codici da utilizzare nel flusso uniemens, volti alla corretta contabilizzazione della misura agevolativa.

