Pensioni, lavoro, bonus: la Manovra Draghi spiegata punto per punto

Varata la prima legge di bilancio dell’era Draghi. Una manovra da 30 miliardi con una dote di 8 miliardi per la riduzione delle tasse che salgono a 12 con i fondi per bollette, aggio e sconti. Ci sono 4 miliardi per la sanità, 1,5 per pensioni e Cig, 1 per la cultura. Ci sono poi 89 miliardi per gli investimenti, di cui 1,4 a Roma per il Giubileo.

