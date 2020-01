Pensioni, la mappa dei requisiti e le regole per calcolare l’assegno Mercoledì 15 gennaio, in edicola con Il Sole 24 Ore, la guida facile «Pensioni 2020» con tutte le informazioni necessarie per orientarsi nel panorama previdenziale

La mappa dei requisiti di accesso alle diverse tipologie di pensionamento, gli scivoli di accompagnamento alla pensione, le regole per il calcolo dell'assegno e le prestazioni offerte dalla previdenza complementare. Nella guida facile Pensioni 2020 - in edicola mercoledì 15 gennaio con Il Sole 24 Ore - si trovano tutte le informazioni necessarie per orientarsi nel panorama previdenziale, utili sia a chi quest'anno matura i requisiti e può smettere di lavorare, sia per chi sta ancora costruendo il suo percorso previdenziale e in tale ambito può fare scelte importanti, come riscattare gli anni di studio universitario o sanare periodi di mancata contribuzione.

E ancora, vengono spiegate le regole e gli effetti del sistema contributivo, che con il passare degli anni pesa sempre di più nella determinazione dell'importo della pensione.

Così come diventa sempre più interessante conoscere le regole delle varie gestioni previdenziali da cui una persona può transitare durante la vita lavorativa e come valorizzare al meglio tutti i contributi versati nel corso degli anni al fine di ottenere il prima possibile una pensione più consistente possibile.

