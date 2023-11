Pensioni, i medici contro la manovra. «Tempesta perfetta che svuoterà gli ospedali»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Avevamo chiesto l’abolizione del tetto di spesa sul personale, ormai ancestrale e neanche una parola. La manovra è deludente per noi come professionisti, gli anni di una sindemia non hanno insegnato nulla. Sul professionista si investe, 4mila medici dirigenti del Ssn sono andati via nel 2023. C’è un tempesta perfetta che svuoterà gli ospedali, c’è un problema sociale perché non esiste più universalità della cure. Chiediamo il ritiro della norma sul taglio delle pensioni dei medici». Così Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao-Assomed (sindacato dei medici dirigenti del Ssn) nella sua audizione oggi alla Camera presso le commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera, in merito all’attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge di Bilancio. Il sindacato Anaao-Assomed insieme al Cimo-Fesmed ha indetto lo sciopero dei medici per il 5 dicembre.

Fnomceo: cancellare la norma sulle pensioni

La Fnomceo «si aspetta la soppressione della norma, prevista dalla manovra, che incide fortemente sul rendimento della quota retributiva della Cassa pensione sanitari, e che contrasta con il dovuto riconoscimento ai medici che, in ragione della straordinaria emergenza pandemica, hanno profuso il loro impegno con abnegazione e senza risparmio, sacrificando il loro tempo, la loro salute e financo la propria vita». Ad auspicarlo, la Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attraverso il suo segretario Roberto Monaco. «Sono 380 i medici caduti per il Covid che ricordiamo sul portale della Fnomceo. Non ci piaceva essere definiti eroi ma, allora come oggi, rivendichiamo il rispetto della nostra dignità professionale e del nostro lavoro. Serve, anzi, un segnale in più - ha aggiunto - per proseguire in quel percorso virtuoso intrapreso dal ministro della Salute Orazio Schillaci volto a valorizzare i professionisti e ad aumentare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale».

«Aumenti al di sotto del tasso inflattivo»

Dalla Fnomceo è stato espresso apprezzamento per l’impegno del Governo volto ad aumentare i fondi destinati al Servizio sanitario nazionale, ad abbattere le liste di attesa, a contrastare la carenza di personale, riconoscendo che «i fondi stanziati a per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale sanitario, dipendente e convenzionato sono un primo passo per invertire una tendenza che aveva visto sinora allocare gli investimenti in sanità, attraverso il Pnrr, prevalentemente sulle strutture e sulle infrastrutture del Servizio sanitario nazionale». Tuttavia, i 2,4 miliardi previsti per il personale sono «destinati a finanziare non solo il contratto della dirigenza medica e sanitaria, dei medici di medicina generale e degli specialisti ambulatoriali, ma anche quelli dell’intero comparto sanità. Il che rende - hanno ribadito gli Ordini dei medici - ad esempio lo stanziamento per i medici e dirigenti sanitari di poco superiore a quello del contratto appena concluso e molto al di sotto (10%) del tasso inflattivo».

Infermieri: taglio da 300 euro al mese, cure a rischio

«Questa legge di Bilancio contiene delle aperture su alcune nostre richieste, ma se non verrà cambiata la norma sulle pensioni» prevista in manovra, «noi non saremo in grado non solo di attuare il Pnrr, ma nemmeno di assicurare l’assistenza sanitaria primaria per i nostri cittadini». È il monito di Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi), audita in Commissione Bilancio al Senato. «Abbiamo stimato che la norma sulle pensioni porterebbe a un taglio di circa 300 euro al mese: sarebbe un gravissimo errore visto, che un lavoratore dopo 40 anni di attività già percepisce una pensione di 1.400 euro. Così rischia di prenderne 1.100». «In questi giorni sentiamo parlare di ripristino delle pensioni dei medici, ma ci sono anche le altre professioni, gli infermieri e i dipendenti pubblici: sono circa 280mila all’interno del Servizio sanitario nazionale», evidenzia Mangiacavalli.

Calderone: per pensioni rinvio o stretta solo su anticipate

Il ministro del Lavoro Marina Calderone sta valutando alcune soluzioni «per andare incontro alle comprensibili rivendicazioni dei medici» in merito alle pensioni e definire «nei prossimi giorni» l’intervento più opportuno. Tra le ipotesi ci sarebbe tanto la revisione delle aliquote solo per chi sceglie di andare in pensione anticipatamente e non anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia, quanto il differimento dell’entrata in vigore della norma, inserita in legge di Bilancio.