Pensioni, migliaia di legali e medici fanno domanda per lo sconto sui contributi

Medici e avvocati sono già in fila per il bonus sui contributi. A poco meno di un mese dalla scadenza del 31 ottobre per la richiesta di esonero parziale dai versamenti previdenziali sono loro, per ora, le due categorie in cui lo sconto sta riscuotendo il maggior successo: oltre 16mila le domande già arrivate ad Enpam da parte dei soli medici liberi professionisti, 15mila dagli avvocati. Seguono, ma a netta distanza, architetti e ingegneri di Inarcassa e psicologi. Numeri decisamente più bassi invece per tutti gli altri (ma va segnalato che né Cassa geometri né Enpaia per i periti agrari e agrotecnici hanno fornito i dati).

Certo si tratta di numeri del tutto provvisori perché, appunto, tutti i professionisti hanno ancora quasi un mese per fare i propri conti e candidarsi al bonus, ma sono già indicativi di un disagio che si annida in particolare nelle prime due categorie.

E se l’adesione massiccia degli avvocati non sorprende - già un iscritto su due in partenza dichiara meno di 50mila euro e in tanti sono rimasti fermi l’anno scorso per il rallentamento della macchina della giustizia - più insolito, a prima vista, il primato dei medici, nel 2020 in prima linea nella lotta al Covid. Ma i medici di sola libera professione (gli unici titolati all’esonero) potrebbero aver risentito parecchio del sostanziale “fermo” delle visite e degli esami di routine proprio per la pandemia.

IL PRIMO BILANCIO

I requisiti

Decisivo, infatti, per l’accesso all’esonero parziale dai contributi pensionistici soggettivi 2021 è aver subito un brusco calo di reddito nel 2020. In particolare l’esonero è riservato ai professionisti che:

hanno un reddito dichiarato nel 2019 non superiore a 50mila euro (947mila in queste condizioni secondo i calcoli del Governo);