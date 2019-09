Pensioni: ecco le uscite «rapide» dal lavoro alternative a quota 100

GUARDA IL VIDEO / Quota 100: arriva il restyling del governo giallorosso

A fare la parte del leone sono le uscite anticipate svincolate dall’aggancio alla speranza di vita, che è stato congelato fino al 2026: quasi 124mila richieste, di cui oltre 55mila accolte e circa 50mila che risultavano giacenti al 10 settembre. L’utilizzo di questo canale di uscita è in crescita negli ultimi mesi. Basti pensare che al 10 giugno risultavano inoltrate all’Inps circa 81.500 domande , mentre quelle per «Quota 100» erano 145mila, appena 30mila in meno di quelle risultanti al 10 settembre.

Oltre 20mila (15mila a giugno) invece le istanze emerse dall’ultimo monitoraggio per Opzione donna, che è stata reintrodotta per il 2019 per consentire le uscite alle lavoratrici in possesso di 35 anni di contribuzione e 58 anni d’età (59 anni se “autonome”). Una misura considerata “strategica” anche dal Governo Conte bis. Il programma del nuovo esecutivo giallo-rosso ne prevede infatti esplicitamente la proroga.

Anche l’Ape sociale, ovvero l’anticipo pensionistico con 63 anni di età per determinate categorie di lavoratori in difficoltà, potrebbe rientrare negli interventi di restyling previdenziale del nuovo Governo. L’obiettivo, soprattutto del Pd, è renderlo strutturale e di ampliarne la platea, trasformandolo in una misura alternativa (o compensativa) a «Quota 100», anche se il ministro dell’Economia nella sua prima intervista ha affermato che «Quota 100 ha durata triennale e l’orientamento è lasciare che vada a esaurimento». Le domande di Ape sociale arrivate all’Inps sono poco più di 9.300, per questo strumento con finestra unica fissata al 31 marzo scorso. Analoga la situazione per le uscite agevolate dei lavoratori “precoci”: 11.500 le richieste riscontrate dall’ultimo monitoraggio, in questo caso le scadenze entro le quali si può presentare domanda di pensionamento sono il 1° marzo e il 30 novembre.

