Pensioni, nuovo allarme conti: troppe uscite anticipate

Le troppe deroghe pensionistiche alla legge Fornero e il perdurare della pandemia. Una miscela quasi esplosiva che sta mettendo a dura prova il nostro sistema di Welfare. Con una spesa pensionistica che è la seconda dell'area Ocse. E che sta colorando di rosso i conti dell'Inps. L'istituto guidato da Pasquale Tridico chiuderà l'esercizio 2021 con un risultato negativo di 20,2 miliardi.

Anche se lo stesso presidente dell'Inps fa notare che il disavanzo è più contenuto rispetto a quello del 2020 (-27,1 miliardi) e che la causa principale è da ricercare negli interventi adottati per fronteggiare l'emergenza Covid. Ma Tridico conferma anche gli squilibri che stanno patendo le gestione pensionistiche dei lavoratori autonomi e dei dipendenti pubblici.



L'Ocse: l'età di uscita dal lavoro è a 61,8 anni per le troppe uscite anticipate

L'Ocse nel rapporto “Pensions at a Glance 2021” evidenzia come nel nostro Paese l'età d'uscita dal lavoro sia attualmente particolarmente bassa: in media 61,8 anni. Un dato che risulta chiaramente al di sotto della media Ocse (63,1 anni) e che favorisce la corsa della spesa pensionistica: al 15,4% del Pil nel 2019, tra le più alte dell'area Ocse. Il motivo principale è da attribuire alle troppe deroghe introdotte negli ultimi anni per favorire i pensionamenti anticipati. A cominciare da Quota 100 che «ha facilitato l’accesso ai diritti pensionistici, poiché in precedenza il pensionamento anticipato era subordinato al requisito di contribuzioni record di 42,8 anni per gli uomini e di 41,8 anni per le donne».

E a questo proposito l'Ocse sottolinea che «oltre all’Italia, solo la Spagna permette di accedere ai pieni diritti pensionistici prima dell’età pensionabile legale con meno di 40 anni di contributi, con il Belgio che richiede 42 anni, la Francia 41,5 anni e la Germania 45 anni». Quota 100 nel 2022 sarà sostituita da Quota 102 per effetto della legge di bilancio varata dal governo Draghi. Ma nel suo report l'Ocse ricorda che esistono altri canali d'uscita anticipa: da quello per i lavoratori interamente “contributivi” (almeno 64 anni d'età e 20 di contributi) fino a Opzione Donna e all'Ape sociale.



I sindacati insistono: serve nuova flessibilità in uscita

Ma i sindacati, e anche alcuni partiti della maggioranza, non sono affatto convinti che a minare il sistema previdenziale siano le deroghe alla “Fornero”. Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale mettendo nel mirino la ripartizione degli 8 miliardi del fondo taglia-tasse della quale non beneficerebbero abbastanza i ceti più poveri e in difficoltà, ma hanno rimarcato anche la mancanza di risposte del governo sulle pensioni.