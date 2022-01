Pensioni, opzione donna: ecco chi può aderire nel 2022 e come fare

Ascolta la versione audio dell'articolo

La manovra 2022 ( legge 234/2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”), in vigore dal 1 gennaio, ha modificato il decreto legge 4/2019 (articolo 16), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 del 2019. La legge di Bilancio ha in particolare prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per la maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna (prevista per la prima volta in misura sperimentale dalla legge 243 del 2004).

Il decreto legge 4/2019 aveva previsto infatti la possibilità di ricorrere all’opzione donna alle lavoratrici che avessero maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applicassero le decorrenze (cosiddette “finestre”) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono stati adeguati agli incrementi alla speranza di vita. Il termine era stato poi prorogato al 31 dicembre 2020 dall’articolo 1, comma 336, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Proroga al 31 dicembre 2021

Ora la legge di Bilancio 2022 ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato, calcolato con il metodo contributivo, alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2021. Un messaggio Inps (numero 169 del 13 gennaio 2022) ha fornito alcuni chiarimenti sulla proroga.

I requisiti

Possono conseguire quel trattamento pensionistico, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome. Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Come fare domanda

La domanda va presentata online all'Inps attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o tramite degli enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.