Pensioni, Papa a Inps: previdenza funziona grazie a nuove generazioni

Il sistema previdenziale si regge in piedi grazie alle nuove generazioni. Lo ha ricordato Papa Francesco ricevendo in udienza i dirigenti e i dipendenti dell'Inps in occasione dei 125 anni dalla nascita. «La meritata pensione di un lavoratore, si sostiene non solo grazie ai suoi anni di lavoro, ma anche sul fatto che c'è qualcuno che, attraverso la sua attività, sta pagando concretamente la pensione di altri - ha ricordato il Papa -. In sostanza, un forte legame tra le generazioni è il presupposto perché la previdenza funzioni. Vedo qui dei bambini, e mi viene in mente l'espressione di un uomo di quasi 60 anni, che davanti all'inverno demografico italiano dice: “Ma chi pagherà la mia pensione? Non saranno i cagnolini che la gente ha al posto dei figli”».

Preoccupa debito pubblico che viene caricato sulle spalle dei figli e dei nipoti

«Il tema della previdenza - ha continuato Papa Francesco - è sempre attuale. Da una parte, infatti, la società sembra aver smarrito l'orizzonte futuro: si è appiattita sul presente e interessa poco quello che potrà capitare alle future generazioni. “Io faccio la mia, poi, che si arrangino”. Non va. Segni preoccupanti in tal senso sono la crisi ecologica e il debito pubblico che viene caricato sulle spalle dei figli e dei nipoti. Pensare che in alcuni Paesi i nipoti nasceranno con un debito pubblico terribile! La scelta della sostenibilità, invece, risponde al principio per cui è ingiusto affidare ai giovani pesi irreversibili e troppo gravosi. Dall'altra parte, la previdenza è una forma di welfare che tiene insieme le diverse generazioni tra loro».

Lavoro sia dignitoso, no al precariato

«No al lavoro nero», «no all’abuso del lavoro precario» e «sì al lavoro dignitoso». Questi gli appelli lanciati da Francesco ai dipendenti dell’Inps. Parlando del lavoro nero, Bergoglio ha sottolineato che «non permette alle famiglie di contribuire e accedere secondo giustizia al sistema pensionistico» e che «falsa il mercato del lavoro ed espone i lavoratori a forme di sfruttamento e di ingiustizia. La precarietà - ha detto poi - ha un impatto sulle scelte di vita dei giovani e talora costringe a lavorare anche quando le forze vengono meno».