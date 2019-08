Pensioni, «quota 100» debutta nella Pa: subito 27mila uscite da scuola e sanità

LEGGI ANCHE / Pensioni quota 100: stretta dell'Inps sulla possibilità di lavorare

E se quota 100 potrebbe liberare posti di lavoro per i giovani, non mancano i campanelli di allarme sul mancato turnover: i consulenti del lavoro calcolano che appena un posto su tre verrà sostituito, la Uil lamenta che la Pubblica amministrazione «è già sotto organico di 253 mila persone e quota 100 accelererà l’emergenza», mentre la Cisl evidenzia il boom di supplenti nelle aule scolastiche, «170mila supplenti su un totale di 844mila posti» spiega il segretario Maddalena Gissi. Come dire che un insegnante su cinque, tra quelli in cattedra a settembre, sarà precario.

Per la sanità, il sindacato medici e dirigenti sanitario del Ssn Anaao Assomed stima che tra il 2019 e il 2021 utilizzando quota 100 possono chiedere di andare in pensione tutti i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale (Ssn) nati tra il 1954 e il 1959: sei classi che corrispondono a 38 mila camici bianchi su 105 mila.

Tuttavia, spiega il segretario nazionale Carlo Palermo, si ritiene che ad uscire tra il 2019 e il 2021 saranno effettivamente 24 mila medici, 8 mila all'anno. Il freno sta nelle penalizzazioni del sistema Quota 100: a partire dalle limitazioni sulla libera professione, al divieto di cumuli, al taglio calibrato sul livello di contribuzione.

«È auspicabile che i medici che escono, vengano immediatamente sostituiti sfruttando il Decreto Calabria - dice Palermo - tenendo conto che attualmente mancano nel Ssn 8mila medici per via del blocco delle assunzioni».

«La mancata sostituzione degli 8 mila professionisti che andranno in pensione ogni anno e per tre anni - continua Palermo - creerebbe ulteriori vuoti nelle unità operative che si ripercuoterebbero sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini».