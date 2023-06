Pensioni, parte il tavolo: nel menù anche la soglia minima ponte a 62 anni

Quota 41 troppo costosa, almeno per ora

Il Def approvato in aprile dal governo Meloni non fornisce alcuna indicazione sulle pensioni. Ma le stime sull'impennata della spesa pensionistica, anche a causa del peso della rivalutazione degli assegni per la corsa dell'inflazione, e le proiezioni della Ragioneria generale dello Stato equivalgono a una sentenza: non c'è spazio per l'immediata introduzione di Quota 41 in versione secca perché già il solo primo anno costerebbe tra i 3 e i 4 miliardi. Tra l'altro l'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) ha fatto notare che vanno risolte le incertezze riguardanti l’individuazione di adeguate coperture finanziarie degli interventi che si prospettano>> in vista della manovra: dal rinnovo dei contratti del pubblico impiego alle misure sulle pensioni e alla riduzione della pressione fiscale.

Anche la Corte dei conti frena su Quota 41 in forma secca

Anche la Corte dei conti fa capire che, almeno per il momento, Quota 41 è una soluzione non praticabile. «Va ricordato – si legge nell'ultimo rapporto sul coordinamento della finanza pubblica - che, per il pensionamento anticipato, una forte limitazione all'accesso è determinata non tanto dall'innalzamento del requisito contributivo, quanto di quello anagrafico. Ciò è stato recepito dalle normative delle Quote: Quota 102 (38 anni di anzianità e 64 anni di età) ha generato un esiguo numero di pensionamenti e Quota 103 (41 anni di anzianità e 62 anni di età), che determinerà, in base alle stime, una attenuazione dei flussi in uscita rispetto a quanto si sarebbe realizzato eliminando il vincolo dell'età. Ciò avrebbe determinato – sottolineano i magistrati contabili - effetti finanziari paragonabili a quelli presentati da Quota 100 per la forte presenza di lavoratori che presentano elevata anzianità contributiva e relativamente giovane età».

Per il dopo Quota 103 il bis con 62 anni d'età e 41 di versamenti

L'esperienza annuale di Quota 103 si esaurirà il 31 dicembre 2023. E la stessa “deadline” è fissata per Ape sociale e Opzione donna. Il governo dovrà pertanto decidere come procedere nel 2024. La scelta sarà fatta sulla base delle indicazioni che arriveranno nelle prossime settimane dal confronto con i sindacati e dal lavoro dell'Osservatorio sulla valutazione della spesa previdenziale, che è stato fortemente voluto dal ministro del Lavoro, Marina Calderone. Tra le ipotesi che stanno valutando i tecnici del governo c'è quella del “bis” per un anno di Quota 103, anche con qualche integrazione, che consentirebbe di mantenere la soglia anagrafica minima di accesso alla pensione ferma a 62 anni nel mix con 41 anni di versamenti.

Sulla futura riforma le incognite risorse e andamento demografico

Il tavolo dovrebbe servire anche per gettare le basi della nuova riforma da far decollare prima della fine della legislatura. Ma sulla definizione degli eventuali interventi strutturali gravano due incognite. La prima è quella delle scarse risorse a disposizione del governo. Oltretutto un ulteriore appesantimento della spesa pensionistica provocherebbe uno stop quasi certo da parte di Bruxelles. La seconda incognita è rappresentata dall'andamento demografico con un progressivo invecchiamento della popolazione (già nel 20250 il rapporto tra attivi e pensionati potrebbe essere “1 a 1”) e una bassa natalità.