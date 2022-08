Pensioni, i piani dei partiti: da quota 41 alle minime, fino a quelle di garanzia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul tema pensioni il centrodestra, nel suo programma comune, parte da un assunto di fondo: la necessità dell’innalzamento delle pensioni minime. «La quantificazione della cifra non c’è perché bisogna capire la praticabilità di quanto si possano aumentare», ha detto a Radio24 la leader di Fratelli d’Italia Giorga Meloni, a ’24 Mattino su Radio 24». E ha aggiunto: «Io sono certa come tutto il centrodestra che le pensioni minime siano inadeguate e le risorse per renderle adeguate all’aumento dell’inflazione si possano trovare in un sistema che spende circa 110 miliardi in bonus inutili e che spende 780 euro a persona per il reddito di cittadinanza. Le risorse ci sono nel nostro sistema, si trovano, il punto è per cosa le spendi. Bisognerà ragionare di adeguare le pensioni»

Fi: aumento pensioni minime a 1.000 euro per 13 mensilità

Chi nel centrodestra chi propone già delle cifre è Forza Italia: con l’aumento

pensioni minime e di invalidità a 1,000 euro al mese per 13 mensilità. Ipotesi a cui si aggiunge quella di 1.000 al mese di pensione alle mamme e alle nonne per 13 mensilità

Lega: superare la legge Fornero con quota 41

La profonda necessità di una revisione pensionistica in Italia è un’esigenza non più rimandabile per la Lega. L’obiettivo è superare la legge Fornero con Quota 41 (i lavoratori raggiungono il diritto alla pensione anticipata di anzianità con 41 anni di contributi). Varie le proposte formulate dal Carroccio sul fronte pensioni. Per le lavoratrici il diritto alla pensione di vecchiaia matura a 63 anni (oggi 67) di età e almeno 20 anni di contributi; per i giovani lavoratori con carriere interamente nel regime contributivo va riconosciuta, in ogni caso, una pensione minima di 1.000 euro; trattamento pensionistico Opzione donna che diventa strutturale; estendere la possibilità agevolata del riscatto contributi per il periodo relativo al percorso di laurea.

Pd: piano per l’occupazione per la sostenibilità del sistema

Il Pd propone di lanciare un «piano straordinario per l’occupazione femminile, perché gli ostacoli che le donne incontrano nella piena partecipazione alla vita economica del Paese non sono solo uno schiaffo alla dignità e alla libertà di scelte delle dirette interessate, ma impoveriscono l’Italia tutta e ne limitano le possibilità di sviluppo. Un incremento sostanziale dell’occupazione femminile è l’unica strada per affrontare con successo le due grandi sfide della bassa produttività e della sostenibilità del sistema pensionistico».

M5s: ampliare la categoria dei lavori gravosi

M5s chiede di evitare il ritorno alla legge Fornero, «attraverso l’ampliamento delle categorie dei lavori gravosi e usuranti e attraverso meccanismi di uscita flessibile dal lavoro». E di «completare l’incremento delle pensioni di invalidità per le persone con disabilità»