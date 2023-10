Pensioni, scompare Quota 104. Rispunta Quota 103 con finestre 6-9 mesi. Nel 2024 niente taglio del cuneo per la tredicesima

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Salta Quota 104 e si torna a 103, ma con il contributivo e con un tetto all’assegno. Niente più accesso diretto del fisco ai conti correnti per i pignoramenti. Cambia l’indicizzazione delle pensioni, così come l’adeguamento per i dipendenti di enti locali e della sanità, mentre le tredicesime non avranno il taglio del cuneo. Trascorsi 11 giorni dall’approvazione in consiglio dei ministri si attende ancora il testo definitivo della manovra.

Quota 103 ma con una finestra per l’uscita che varia tra pubblico e privato: sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l’intesa raggiunta in maggioranza sulla formula per l’uscita anticipata per la pensione. Non cambierebbero i requisiti di 62 anni di età e 41 di contributi ma, una volta raggiunti, i dipendenti privati dovrebbero aspettare 6 mesi per l’assegno e i pubblici 9 mesi.

Il fronte previdenziale è quello in cui maggiormente si sentono le tensioni nella maggioranza per la definizione del testo definitivo della legge di bilancio. A farsi sentire la Lega che ha chiesto «uno sforzo in più»sulle pensioni.

E così Quota 104, la stretta spuntata a sorpresa durante la conferenza stampa dopo il cdm e messa nero su bianco nei comunicati di Palazzo Chigi e del Mef, sparisce nelle ultime versioni della manovra, sotto i colpi del pressing leghista. La misura lascia il posto al ritorno di Quota 103, anche se con delle limitazioni. L’accesso al pensionamento con 62 anni d’età e 41 di contributi resterà in vigore anche nel 2024, ma l’assegno sarà ricalcolato con il metodo contributivo e con un tetto massimo mensile pari a quattro volte il minimo, circa 2.250 euro. L’uscita varia inoltre tra dipendenti privati e pubblici: le finestre sono di 7 e 9 mesi secondo le ultime stesure, 6 e 9 secondo l’intesa che sarebbe stata raggiunta nella maggioranza.

Per compensare questo intervento viene modificata anche l’indicizzazione delle pensioni, con una retromarcia sugli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (tra 2.250 e 2.800 euro), per le quali l’adeguamento torna all’85% rispetto al 90% annunciato in un primo tempo. Torna anche, sparito nelle ultime versioni, l’anticipo al 2025 dell’adeguamento alla speranza di vita, che sarebbe dovuto scattare dal 2027. Mentre per sanitari, maestri, dipendenti degli enti locali e ufficiali giudiziari che hanno iniziato a lavorare tra il 1981 e il 1995 gli adeguamenti della quota retributiva saranno più bassi.