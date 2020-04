Pensioni, nel primo trimestre calano gli anticipi Superato l’effetto “Quota 100”: anzianità e vecchiaia tornano ad allinearsi. Giù invalidità e assegni ai superstiti ma il dato cambierà con l’eredità di Covid19 di Davide Colombo

Dopo Quota 100, uno scalone di 5 anni

Nei primi tre mesi dell’anno i nuovi pensionamenti anticipati si sono pressoché allineati a quelli di vecchiaia (55.085 contro 54.009) dopo aver chiuso il 2019 con un rapporto di oltre il 50% superiore.

Lo rivelano le nuove statistiche Inps sui flussi di pensionamento relative alle principali gestioni ad esclusione del pubblico impiego. Il dato è allineato anche per le gestioni del lavoro autonomo (20.389 nuove anzianità contro 19,705 nuovi pensionamenti di vecchiaia) e secondo le analisi proposte da Inps il calo sarebbe dovuto al fatto che l’anno scorso “Quota 100” e le altre forme di pensionamento agevolato avevano determinato un aumento dei ritiri anticipati.



Effetto Quota 100 sul calo degli anticipi

In effetti nei primi tre mesi dell’anno le nuove domande presentate per “Quota 100” sono state circa 30mila, con una media mensile dimezzata rispetto a quella registrata nell’intero 2019. Naturalmente questi primi dati non autorizzano a trarre conclusioni su quello che accadrà da qui a fine anno, soprattutto se si considera in nuovo contesto: da un mercato del lavoro deformato dall’epidemia influenzale molti lavoratori con i requisiti minimi (62 anni di età e 38 di contributi) potrebbero essere indotti a valutare nei mesi a venire un’uscita con “Quota 100” che, in altre circostanze, non avrebbero neppure preso in considerazione.

Se si guarda al solo Fondo pensioni lavoratori dipendenti - la principale delle gestioni Inps - in questa prima rilevazione del 2020 si registra un numero complessivo di liquidazioni di vecchiaia e anticipate decorrenti nel primo trimestre decisamente superiore a quello del corrispondente valore del 2019, ma in linea con i valori degli ultimi due trimestri dello scorso anno; analoga situazione si osserva nelle tre principali gestioni dei lavoratori autonomi.

Ciò è riconducibile - spiega l’Istituto - all’aumento dei requisiti anagrafici per le pensioni di vecchiaia e all'introduzione della finestra di uscita trimestrale per le pensioni anticipate e per le “Quota 100” dello scorso anno.