Pensioni: priorità a previdenza integrativa e lavori usuranti. Tempi lunghi per Quota 41

Tempi più lunghi per Quota 41

Quota 41, ovvero la possibilità di uscire con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica, resta uno dei traguardi che il governo è intenzionato a tagliare per superare la legge Fornero e rendere più flessibile il sistema previdenziale. I risicati spazi di finanza pubblica che potrà utilizzare l'esecutivo per il 2024 e i vincoli posti da Bruxelles non cosentino però accelerazioni. Con il risultato di rendere percorribile la strada che porta a Quota 41 non prima della seconda parte della legislatura.



Il nodo della scadenza di Quota 103

Con la prossima legge di bilancio autunnale il governo dovrà in ogni caso decidere come procedere nel 2024 sul versante dei pensionamenti anticipati visto che Quota 103 (la possibilità d'uscita con 41 anni di versamenti e 62 anni d'età) sarà utilizzabile fino al 31 dicembre 2023. Resta da capire se questo strumento potrà essere eventualmente prorogato per un anno o se l'esecutivo ricorrerà ad un'altra soluzione.



Priorità alla previdenza integrativa

Il rafforzamento del cosiddetto “secondo pilastro” è una delle priorità del governo. Che punta a rendere più appetibili le forme integrative agendo sulla leva fiscale. Alle novità in arrivo su questo fronte con la delega fiscale, si dovrebbe aggiungere con la prossima manovra un adeguamento della soglia di deducibilità dei contributi destinati ai fondi pensione. Non è poi esclusa una nuova fase di “silenzio-assenso” per destinare il Tfr alla previdenza integrativa, che è citata anche tra le linee guida per riorganizzare il sistema previdenziale indicate in Parlamento dal ministro del Lavoro, Marina Calderone.



Platea più ampia per i lavori usuranti

Tra le misure che potrebbero trovare posto nella prossima legge di bilancio c'è anche quella di un'estensione della platea dei lavoratori impegnati in attività usuranti che possono in prevalenza uscire con 61 anni d'età e 7 mesi e 35 anni di contributi. A lasciare intendere indirettamente che l'esecutivo sta valutando un allargamento del bacino è stato in Parlamento il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon affermando che tra le ipotesi sul tavolo c'è quella di inserire nell'attuale elenco anche l'attività di portalettere.