Pensioni, le proposte dei sindacati: 62 anni o 41 di contributi, assegno di garanzia ai giovani e proroga di «Opzione donna»

5' di lettura

I sindacati riaprono il cantiere pensionistico in previsione del superamento di Quota 100 («che sta determinando un risparmio importante di risorse per via del numero di

pensioni liquidate, decisamente inferiore alle previsioni») e del rischio di ritorno alla riforma Fornero. Lo fanno con una piattaforma unitaria lanciata dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri al convegno “Cambiare le pensioni adesso”, da portare al tavolo ad hoc che il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha detto di esser pronto ad aprire con le parti sociali, in parallelo con quelli su ammortizzatori sociali e politiche attive. Il confronto dovrà essere anche «l’occasione per valutare le ricadute della crisi pandemica in corso sul versante previdenziale».

I cardini della riforma

Questi i cardini della piattaforma: maggiore flessibilità per andare in pensione a partire dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi; pensione di garanzia per giovani, lavoratori discontinui e con basse retribuzioni; tutela delle donne che sono state le maggiori vittime dell'inasprimento dei requisiti pensionistici degli ultimi anni; tutela dei lavori di cura, di chi svolge lavori usuranti e gravosi; sostegno del reddito dei pensionati; rilancio della previdenza complementare.

Loading...

Maggiore flessibilità in uscita

Per i sindacati è necessario estendere la flessibilità nell'accesso alla pensione, «permettendo alle lavoratrici e ai lavoratori di poter scegliere quando andare in pensione, senza penalizzazioni per chi ha contributi prima del 1996, a partire dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età». Contestualmente «vanno sensibilmente ridotti i vincoli che nel sistema contributivo condizionano il diritto alla pensione al raggiungimento di determinati importi minimi del trattamento (1,5 e 2,8 volte l'assegno sociale), penalizzando in questo modo i redditi più bassi». Occorre, inoltre, «modificare l'attuale meccanismo automatico di adeguamento delle condizioni pensionistiche alla speranza di vita, doppiamente penalizzante perché agisce sia sui requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione sia sul calcolo dei coefficienti di trasformazione».

Contratti di espansione e Isopensione più accessibili

Anche in considerazione della crisi pandemica che sta sconvolgendo l'economia e mette a rischio migliaia di imprese e milioni posti di lavoro, «si ritiene necessario rendere più accessibili ed efficaci gli strumenti già esistenti come il contratto di espansione e l'isopensione che prevedono l'uscita anticipata dal lavoro rispettivamente di 5 e 7 anni dalla maturazione della pensione, andando oltre i pur importanti interventi migliorativi previsti dall'ultima legge di bilancio, dal momento che permane l'esclusione della maggior parte del mondo del lavoro dalla possibilità di un loro utilizzo».

Sostegno a disoccupati, invalidi, caregiver, lavori usuranti

Vanno garantite «strutturalmente condizioni più favorevoli per accedere alla pensione alle categorie più deboli, ad iniziare da quelle che rientrano nell'Ape sociale (disoccupati, invalidi, coloro che assistono un familiare con disabilità e chi ha svolto lavori gravosi o usuranti)». In questo contesto è necessario tutelare la figura dei “lavoratori fragili” che nell'emergenza sanitaria sono più esposti ai rischi del contagio e occorre ampliare la categoria dei disoccupati, ad iniziare da quelli di lunga durata, fra cui gli esodati. La platea dei lavori gravosi ed usuranti «andrà sensibilmente ampliata sulla base di dati oggettivi che attestino il diverso rapporto tra attività lavorativa svolta e speranza di vita».