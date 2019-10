Pensioni, per quota 100 adesioni al ralenti ma la spesa vola oltre 300 miliardi

Si verificheranno «solo parziali» assunzioni sostitutive nel 2020, si legge nella Nadef, mentre per “Quota 100” e le altre misure di agevolazione all’anticipo si ipotizza una distribuzione graduale degli accessi al pensionamento nel 2020 e nel 2021, con conseguenti economie pari a 1,7 miliardi nel 2020 e 400 milioni nel 2021; valutazioni che dovranno naturalmente essere confermate a consuntivo. A sostenere la curva della spesa, invertita rispetto alle tendenze precedenti al decreto di gennaio, sono in particolare i maggiori pensionamenti resi possibili dal blocco dell’adeguamento dei requisiti di anticipo alla speranza di vita (che resteranno fino al 2026), mentre a compensazione ci sono solo i vincoli più stretti di indicizzazione delle pensioni all’inflazione, che assicurerà una minore spesa per 415 milioni quest’anno, 1,222 miliardi nel 2020 e 2 miliardi nel 2021.