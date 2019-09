Pensioni, quota 100 costa 1,7 miliardi in meno. Come il governo può spendere il «tesoretto»

DOSSIER / Pensioni 2019: requisiti e novità

Ora il nuovo governo Conte-2 dovrà decidere se lasciare i risparmi aggiuntivi nel fondo oppure, come è probabile, utilizzarli per ridurre ulteriormente il disavanzo 2019 che, a questo punto, potrebbe anche scendere al di sotto del 2% indicato martedì 24 settembre dal viceministro all’Economia, Antonio Misiani. Per l’anno prossimo una parte della minore spesa prospettica potrebbe tornare invece utile per finanziare il passaggio dell’Ape sociale a misura strutturale (scade a fine anno) e una nuova proroga di Opzione donna, già annunciata dal governo.

Le richieste di pensionamento attese per il 2019 via “Quota 100” e anticipo agevolato erano 290mila, ipotizzando un tasso di adesione da parte degli aventi diritto dell’85% per il settore privato e dell’80% per il pubblico. Nel 2020 i tassi previsti dal governo scendono al 40% e 45%, mentre il primo effetto trascinamento della spesa 2019, è di 2,1 miliardi. Nel 2020 il governo stimava una maggiore spesa, sempre per questi due canali di uscita, di 7,8 miliardi, una cifra che sale a 8,3 miliardi nel 2021, ultimo anno di sperimentazione di “Quota 100”, mentre l’anticipo senza aspettativa di vita prosegue fino al 2026. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, nei giorni scorsi aveva parlato di risparmi alla fine del prossimo anno attorno ai 4 miliardi. Una stima che i primi dati di cassa monitorati dall’Istituto sembrano avvalorare. Anche le domande accolte a metà settembre, ferme a circa 173mila nel complesso, sono piuttosto distanti, al netto delle giacenze, dal target atteso a inizio anno.