Pensioni, dopo Quota 41 ibrida ecco il piano per la nuova riforma del 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Un solo anno con la soluzione ponte che consentirà l’avvio di Quota 41 in versione ibrida, vincolata cioè alla soglia anagrafica di 62 anni, a meno che il governo in extremis non decida di scendere a 61. Subito dopo, dal 2024, dovrebbe essere avviata una riforma organica della previdenza per superare la legge Fornero. È questa la rotta per le pensioni tracciata dall’esecutivo Meloni. Che ha già in mente un piano grezzo di partenza da sviluppare e definire nei dettagli nel corso di un confronto con le parti sociali in agenda a ruota dell’approvazione della manovra.

L’obiettivo è quello di arrivare a Quota 41 in forma “secca”, garantendo le uscite con 41 anni di versamenti a prescindere dall’età anagrafica entro la fine della legislatura, possibilmente tra il 2025 e il 2026. Nel frattempo verrebbero adottate quote flessibili partendo da un’età minima di 62-63 anni e sarebbe incentivato il ricorso alla previdenza integrativa con un alleggerimento dell’attuale tassazione. L’intervento strutturale verrebbe poi modellato per giungere a regime a una separazione della previdenza dall’assistenza e prevederebbe anche sconti contributivi per le lavoratrici madri, una nuova fase di pace contributiva e riscatti della laurea agevolati per estendere la “copertura previdenziale” dei giovani. Tra i nodi da sciogliere c’è anche quello della possibile modifica dell’attuale meccanismo che adegua i trattamenti all’aspettativa di vita.



Loading...

Un solo anno di Quota 103 con 41 anni di versamenti

Come è ormai noto, con la fine a dicembre 2022 dell’esperienza della Quota 102 introdotta dall’esecutivo Draghi, il governo Meloni ha deciso di ricorrere per il solo 2023 a una soluzione ponte che consenta di evitare il ritorno alla legge Fornero in versione integrale. Il nuovo canale di uscita anticipata vedrà Quota 41 associata per 12 mesi a un requisito anagrafico, che dovrebbe essere fissato a 62 anni, a meno che in extremis l’esecutivo non decida di scendere a 61. La Quota 103 di fatto che si verrà creare, seppure in un nuovo formato, sarà accompagnata dal prolungamento sempre di un anno di Ape sociale e Opzione donna.



Dal 2024 il via alla riforma: il “tavolo” dopo la manovra

La tabella di marcia abbozzata dal governo prevede l’avvio dal 2024 di una riforma organica della previdenza per superare progressivamente la legge Fornero. L’intervento sarà definito all’insegna del dialogo sociale con sindacati, imprese e associazioni di categoria. Il tavolo è stato già annunciato dal governo e dovrebbe scattare dopo la presentazione della manovra economica.



Sindacati e imprese: basta Quote

I sindacati sono contrari a prolungare il sistema delle Quote “rigide”. Un sistema che anche per il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, va superato per puntare a una riforma organica della previdenza. Cgil, Cisl e Uil sono favorevoli all’introduzione di Quota 41 in forma “secca”, cara alla Lega, e, in alternativa, spingono anche per uscite, senza un ricalcolo contributivo integrale, già a partire dai 62 anni d’età.