Pensioni, dalle «quote» 450mila uscite. A ottobre con il taglio del cuneo stipendi su di 100 euro lordi

Fino a dicembre c’è un taglio di 6 punti dei contributi fino a redditi di 35mila euro annui, il taglio sale a 7 punti fino a redditi di 25mila euro annui. Attualmente l'intervento interessa una platea di circa 14 milioni di lavoratori dipendenti.

Ebbene l'analisi condotta da Inps ha evidenziato un aumento significativo dell'importo netto in busta paga già nel 2022, con una media di circa 30-40 euro mensili. Si è poi svolta una simulazione su ottobre 2023: c’è stato un aumento di circa 100 euro lordi dell'imponibile fiscale mensile.

Per alcuni lavoratori il beneficio è addirittura stato più alto, arrivando anche a più di 125 euro. Per i lavoratori full time e full month l’ammontare medio dell'esonero arriverebbe a 123 euro. Non proprio spiccioli per chi ha retribuzioni intorno ai 1.500 euro.



L’effetto degli incentivi sulle assunzioni

L'Inps ha evidenziato poi, allargando lo sguardo sul mercato del lavoro, come gli attuali incentivi assunzionali previsti abbiamo influito positivamente sui nuovi inserimenti o stabilizzazioni. Un po’ meno sull'aumento delle retribuzioni.

Sia decontribuzione Sud sia esonero giovani infatti hanno fatto salire l'occupazione. Si tratta di incentivi in scadenza a fine anno, come quello sulle donne, che il governo sembra intenzionato a prorogare nella prossima legge di Bilancio. Anche per non spiazzare le politiche assunzionali delle aziende.