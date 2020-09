Pensioni, Recovery plan e manovra: la roadmap d’autunno del governo (con variabile urne) Nei prossimi giorni l’esecutivo sarà chiamato a scelte di politica economica decisive, che avranno ripercussioni sulla tenuta dei conti pubblici di Andrea Carli

Regionali, Conte: esito voto non inciderà sul governo

Nei prossimi giorni l’esecutivo sarà chiamato a scelte di politica economica decisive, che avranno ripercussioni sulla tenuta dei conti pubblici

L’immagine che più rende l’idea degli appuntamenti che caratterizzeranno l’agenda di politica economica d’ autunno del governo Conte due è quella di un gran premio al cardiopalma, caratterizzato da gincane e tornanti tutti estremamente insidiosi. Dove ogni errore di valutazione, e quindi di strategia, potrebbe mettere a repentaglio la ripresa di un’economia, quella italiana, messa in ginocchio dalla pandemia.

La variabile delle elezioni Regionali

Si delinea un percorso a più tappe: dalla riforma delle pensioni e da quella fiscale, per arrivare alla indicazione degli investimenti da finanziare con i 209 miliardi del Recovery Fund destinati all’Italia, alla stesura della Nota di aggiornamento al Def (la Nadef), alla manovra. Una sfida nella sfida. Ogni errore potrebbe far saltare il banco. A complicare ulteriormente il quadro, la considerazione che il tutto sarà influenzato da una variabile: quella dell’esito delle Regionali del 20 e 21 settembre. Nonostante il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nei giorni scorsi abbia sgomberato il campo da ogni ipotesi di crisi in caso di un trionfo dell'opposizione alle urne, non si può escludere che una netta débâcle delle forze politiche di maggioranza (M5s, Pd, Italia Viva e Leu) si tramuti in un terremoto, con conseguenze che possono andare dal rimpasto alla vera e propria crisi di governo.

La riforma delle pensioni: ipotesi quota 100 ma con assegno più leggero

Uno dei temi è quello della riforma delle pensioni. È probabile che l’incontro tra governo e sindacati su questa questione, in un primo momento atteso per martedì 8, salti. Quel giorno il premier Conte sarà infatti a Beirut per impegni istituzionali. Il vertice tra l’esecutivo e Cgil, Cisl e Uil potrebbe tenersi il 16 settembre. In quell’occasione si comincerà a ragionare sulla riforma previdenziale, da definire con un’apposita delega nella prima metà del 2021 per scongiurare lo scalone che si profila a inizio 2022 con la fine della sperimentazione triennale di Quota 100, la misura introdotta dal precedente esecutivo, a trazione Cinque Stelle - Lega. La proposta che si è fatta strada negli ultimi giorni è quella che passa per l’introduzione di un meccanismo flessibile per consentire le uscite a partire da 62, o 63 anni di età anagrafica e un’anzianità contributiva minima di 38 anni, o forse anche 36, prevedendo una «penalizzazione», con l’aggancio pieno al sistema contributivo «puro», sotto forma di riduzione del trattamento del 2,8-3% per ogni anno di anticipo rispetto alla soglia del pensionamento di vecchiaia (67 anni). Il leader della Lega Matteo Salvini ha già annunciato che farà le barricate perché non si torni alla legge Fornero.

Si apre la partita sul Recovery fund

Sui 209 miliardi del Recovery fund la partita è aperta. Un budget che fa gola a molti e su cui in molti, dai ministeri alla società civile, hanno già messo gli occhi. Il governo è impegnato a predisporre i progetti che saranno finanziati da una mole di denaro proveniente da Bruxelles superiore a quella del Piano Marshall nel dopoguerra. Progetti che, ha assicurato il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, saranno perfezionati per il 15 ottobre. Già mercoledì 9 settembre è convocata una riunione del Ciae, il Comitato interministeriale per gli affari europei, una sorta di cabina di regia in cui tutti i ministeri si confronteranno. Saranno tracciate le prime linee guida su cui far muovere i progetti che il governo punta a presentare già a gennaio, in anticipo rispetto ai tempi dettati da Bruxelles che vedono la scadenza fissata ad aprile. Digitalizzazione, innovazione, infrastrutture, formazione, salute, ricerca e decarbonizzazione sono i grandi i temi riassunti dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, per «trasformare l’economia italiana», a cui si affiancano le proposte più dettagliate di alcuni ministri o forze politiche. Ad oggi sono giunti oltre 500 progetti provenienti dal diversi dicasteri coinvolti.Insomma, avanti tutta, anche sulla scia della esortazione a fare presto sulla progettazione lanciata a Cernobbio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo Bankitalia, dal Recovery Fund verranno «benefici che potranno essere molto rilevanti» per l’Italia, fino al 3 per cento del Pil. «L’incertezza - ha poi aggiunto - è molto elevata».

La riforma fiscale

Se la gestione dei fondi del Next Generation EU sarà ottimale, come evidenziato da Gualtieri, rimarrà spazio anche per la riforma fiscale, più volte annunciata ma su cui ancora non è stata decisa la linea di fondo. Le ipotesi rimangono due: il sistema alla tedesca, con una curva continua e progressiva, e la riduzione delle aliquote da 5 a 3. Incerto ancora il costo di entrambe. Se ad esempio si decidesse di accorpare le due aliquote centrali, estendendo l'Irpef al 27% fino ai 55.000 euro di reddito, invece di applicare l'aliquota del 38% tra i 28.000 e i 55.000 euro, come proposto dal Consiglio nazionale dei commercialisti, il costo sarebbe di circa 9 miliardi.