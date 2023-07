Pensioni, Opzione Donna e nuove ipotesi: le possibili modifiche alla previdenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un futuro ancora tutto da scrivere in attesa di conoscere le reali risorse a disposizione per il pacchetto previdenza della manovra. Ma con tutta probabilità Opzione donna, l’uscita anticipata con il ricalcolo contributivo dell’assegno che l’ultima legge di bilancio ha limitato a una ristretta platea di lavoratrici, il prossimo anno non rimarrà così com’è.

Nell’ultimo incontro del 26 giugno con le parti sociali dal governo non sono arrivate indicazioni chiarificatrici. Ma sul tavolo ci sarebbero già almeno altre due ipotesi, oltre a quella, ormai considerata improbabile, del ripristino dei requisiti in vigore nel 2022 (58 anni d’età, 59 per le “autonome”, e 35 di contributi), sponsorizzata dai sindacati e dalle opposizioni e alla quale ha guardato per mesi, senza successo, anche il ministro del Lavoro, Marina Calderone.



L’ipotesi con uscite a 60 anni e platea vasta

La prima ipotesi parte dalla soglia anagrafica minima di 60 anni ma guardando a una platea molto più ampia di quella attuale (composta da caregiver, invalide civile in misura pari o superiore al 74% e “licenziate”). Con questa opzione verrebbe eliminato il cosiddetto “criteri figli” (requisito dell’età ridotto di un anno per ogni figlio, per un massimo di due anni)

Il modello Ape sociale

La seconda misura allo studio prevede il ricorso a un modello simile a quello dell’Ape sociale. Con un anticipo pensionistico che sarebbe accessibile a partire sempre da 60 anni, o forse 61, anziché dai 63 anni, che è attualmente è di fatto l’età di riferimento dell'Ape.

Round governo-sindacati il 5 settembre

In occasione del terzo dei quattro round tecnici previsto dal calendario estivo di incontri sulle pensioni tra il ministro del Lavoro e i sindacati, che è incentrato proprio sul tema dei lavori gravosi e della tutela previdenziale per le donne, l’esecutivo dovrebbe chiarire la sua strategia su Opzione donna, che nell’attuale versione sembra scontentare tutti, sia dentro che fuori il governo. L'appuntamento è per il 5 settembre, e a quel punto i tecnici dell’esecutivo e dell'Osservatorio sul monitoraggio della spesa previdenziale “attivato” dal ministro Calderone, dovrebbero aver scremano le possibili soluzioni in campo. Prima sarà affrontato il capitolo della pensione di garanzia per i giovani (l'11 luglio) e subito a ruota quello altrettanto delicato della flessibilità in uscita e degli esodi (il 18 luglio). Si chiuderà il 18 settembre, per poi tirare le somme in vista della definizione della prossima legge di bilancio, con il tavolo tecnico sulla previdenza complementare.