Pensioni, la revisione dei coefficienti rende necessaria la previdenza complementare

Come detto, anche per i coefficienti di trasformazione in rendita delle quote contributive della pensione era previsto un adeguamento a partire dal 2021. I nuovi coefficienti sono stati determinati con il DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1 giugno 2020 e la prima cosa che si nota è che sono leggermente più bassi rispetto a quelli previsti fino alla fine dell'anno. La prima domanda è quindi perché ci sia stata una riduzione, se la speranza di vita non è cambiata.

Parametri differenti

Per rispondere è necessario precisare che i meccanismi di adeguamento dei requisiti pensionistici e quello dei coefficienti, sebbene agiscano insieme, non sono uguali. Per l'adeguamento dei requisiti si guarda alla variazione della speranza di vita per i soggetti di 65 anni.



Il calcolo dei coefficienti non si basa solo su questo parametro, ma ingloba all'interno del complesso algoritmo l'andamento della sopravvivenza per diversi livelli di età, considerando anche l'eventuale reversibilità ai superstiti, e la stima di lungo periodo delle variabili macroeconomiche.

Più precisamente la Legge 335/95 prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del Pil di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT. Per questo motivo, anche se i requisiti non sono cambiati, c'è stata una leggera diminuzione dei coefficienti che si concretizza in pensioni più ridotte a parità di età al pensionamento e montante contributivo virtualmente accumulato.



Sorge quindi ora una seconda domanda: che può fare il cittadino? Perché è indubbio che il nostro sistema previdenziale avrà in futuro difficoltà nel dare una copertura adeguata. Non solo per la riduzione dei coefficienti, ma soprattutto per le previsioni non molto ottimistiche sul futuro andamento del Pil a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19, previsioni che probabilmente non impattano ancora in modo totale sulla revisione dei coefficienti che si basa su una nota dell'Istat del 18 marzo 2020.