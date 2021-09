«Pensioni, la riforma parta dai coefficienti di trasformazione»

A ben vedere, non si tratta di un premio perché la superiorità dell’assegno compensa l’inferiorità della durata garantendo comunque la restituzione dei contributi.In Italia, i coefficienti (distinti per età) sono aggiornati ogni due anni. Nel biennio di validità sono applicati erga omnes, cioè a prescindere dall’anno di nascita. Ad esempio, quello dei 65 anni valido nel biennio 2021 22 è applicato quest’anno alla coorte nata nel 1956 e l’anno prossimo a quella nata nel 1957. Inoltre, i coefficienti di un biennio sono calcolati (e “annunciati”) nel secondo anno del precedente sulla base dell’ultima tavola di sopravvivenza disponibile. Quelli del 2021 22 furono basati nel 2020 sulla tavola rilevata nel 2018.

Il protocollo testé descritto è iniquo perché imputa tavole di sopravvivenza diverse ai membri di una stessa coorte che vanno in pensione in bienni diversi (a diverse età). Per meglio spiegare, si considerino i lavoratori entrati in assicurazione prima della riforma Dini, in gergo chiamati “misti”, che vanno in pensione di vecchiaia a 67 anni mentre a quella d’anzianità (dalla Fornero chiamata “anticipata”) possono accedere fin da 57 circa (se sono donne che vantano una contribuzione ininterrotta e avviata all’indomani dell’età scolare). Pertanto, una coorte (ad esempio quella nata nel 1964) va in pensione, alla spicciolata, lungo un arco di 11 anni (dal 2021 al 2031) durante il quale le sono imputate 6 tavole diverse. Tale numero crescerà per i lavoratori entrati in assicurazione dopo la riforma Dini, in gergo chiamati “puri”, che potranno ritardare il pensionamento fino a 71 anni (se fino ad allora sprovvisti dei requisiti accessori, economici e contributivi, richiesti dalla Fornero).

Essendo la longevità crescente, ai membri di una coorte che ritardano il pensionamento tale sistema di “tavole mutanti” imputa tassi di sopravvivenza superiori a quelli in precedenza imputati, a parità d’età, ai membri già in pensione. Come se il ritardo potesse allungare la vita. Pertanto, i membri “ritardatari” sono puniti con l’erosione del premio loro spettante in ragione della minor durata della pensione. Chi ritarda per necessità (non avendo maturato il diritto alla pensione) non può sottrarsi alla punizione, mentre chi vorrebbe farlo volontariamente si sottrae con la rinuncia. La posticipazione del pensionamento è disincentivata non solo dallo spettro della punizione ma anche dall’incertezza che ne avvolge la misura. Alle iniquità intra generazionali, testé spiegate, si aggiungono quelle inter generazionali spiegate altrove (Lavoce.info del 4 febbraio 2020). Il rimedio per entrambe è indicato dal modello svedese.

I coefficienti per coorte

Occorrono due premesse. La prima è che, in Svezia, non esiste la pensione d’anzianità mentre è consentito andare in pensione entro una fascia d’età che, dopo varie vicissitudini, attualmente va da 65 a 68 anni. La scelta all’interno della fascia è del tutto libera, cioè prescinde da qualsivoglia requisito non anagrafico, ad esempio riguardante l’anzianità contributiva maturata o l’importo della pensione spettante. La seconda premessa è che (in Svezia come altrove) la durata della pensione dipende non solo dall'età di accesso ma anche da una moltitudine di altri attributi fra cui la coorte di appartenenza, il genere, la condizione socio economica, la scolarità, l'area geografica, lo stato coniugale, lo scarto d’età fra i coniugi, le attività lavorative svolte, etc.. La corrispettività può quindi essere perfezionata a piacere aumentando il numero degli attributi in base ai quali differenziare i coefficienti di trasformazione. Tuttavia, occorre valutare sia l'opacità generata da una giungla di coefficienti, sia la difficoltà a raccogliere la mole delle capillari informazioni necessarie a calcolarli tutti. Senza contare che l'omissione di certi attributi, quali il genere, può essere socialmente desiderata.

Tali considerazioni indussero la Svezia a differenziare i coefficienti (distinti per età) solo in base all’anno di nascita. L’importanza di quest’ultimo è testimoniata dal fatto che ciascuna coorte compresa fra quella nata nel 1870 e quella nata nel 1920 (ultima estinta e quindi “osservabile”) ha mediamente guadagnato, a 65 anni d’età, 30 giorni di vita residua rispetto alla coorte precedente. In realtà, il guadagno è cresciuto a passi crescenti secondo un trend che le proiezioni della Social Security americana confermano per le coorti successive (non ancora estinte).In pratica, il protocollo svedese prevede che a ciascuna coorte siano assegnati, a titolo definitivo, coefficienti suoi propri nell’anno solare in cui compie 64 anni, cioè alla vigilia dell’ingresso nella fascia d’età pensionabile. Così nel 2020 i coefficienti sono stati assegnati ai nati nel 1956, nel 2019 ai nati nel 1955, e così via. Ne deriva che i quattro coefficienti in vigore nel 2021 provengono da anni diversi. I coefficienti “per coorte” evitano di punire chi ritarda il pensionamento, e quindi di scoraggiare chi intende farlo su base volontaria. Tuttavia, non sono tutte rose e fiori.