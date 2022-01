Pensioni, riparte il cantiere per il 2023 con le incognite giovani e 64enni

I tre tavoli tecnici

Il confronto si dovrà sviluppare attorno a tre specifici tavoli: flessibilità in uscita; trattamenti previdenziali di giovani e donne; previdenza complementare. Sulla base di un'agenda concordata saranno cadenzate le riunioni con una primo termine di riferimento, che dovrebbe essere quello della presentazione del Documento di economia e finanza (Def) di aprile. Anche se per individuare soluzioni condivise ci dovrebbe essere tempo fino al prossimo autunno quando andrà definita la manovra economica per il 2023.



La “linea” dei 64 anni e il vincolo del “contributivo”

Come è noto, i sindacati puntano a una flessibilità marcata in uscita, con possibilità di pensionamento già a 62 anni o con 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica. Da quest'anno, al netto delle uscite con l'Ape sociale o con Opzione donna, la soglia anagrafica minima è stata fissata dal governo a 64 anni (con almeno 38 anni di versamenti) nell'ambito di Quota 102. E 64 anni è anche il requisito anagrafico fissato dalla legge Fornero per le uscite anticipate dei lavoratori interamente contributivi (quelli che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995). Non sarà quindi semplice per i sindacati cercare di far scendere l'asticella. Non a caso anche la proposta formulata dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, fissa a 64 anni il limite per richiedere l'anticipo della sola fetta “contributiva” dell'assegno rimandando alla soglia di vecchia l'erogazione della quota “retributiva”. E il trattamento calcolato con il metodo contributivo si traduce in un vincolo difficile da aggirare.



I nodi dei “giovani” e della separazione previdenza-assistenza

In salita si presenta la trattiva anche su un alto punto considerato strategico dai sindacati, soprattutto da Uil e Cisl: lo scorporo delle voci assistenziali da quelle previdenziali, che consentirebbe tra l'altro di ammorbidire l'impatto della spesa pensionistica sui conti pubblici. Il dossier finale dell'apposita Commissione tecnica istituita dal ministero del Lavoro, in cui si afferma di fatto che una netta separazione dell'assistenza dalla previdenza è di fatto impossibile, sembra già stroncare le speranze sindacali. Cgil, Cisl e Uil però non demordono e puntano anche a spuntare un nuovo meccanismo di tutela pensionistica per i giovani, sulla falsariga della pensione di garanzia, con contribuzioni figurative anche per i periodi formativi. Un intervento però che richiederebbe risorse non proprio esigue. E il ministero dell'Economia già in occasione della stesura dell'ultima manovra ha fatto capire di non essere troppo disposto ad allentare i cordoni della borsa.