Pensioni, dalla scuola alle partite Iva: ecco tutte le finestre del 2020 per quota 100 e gli «anticipi»

Opzione donna: finestra di 12 o 18 mesi

Nella Manovra all’esame del parlamento c'è la proroga per un altro anno di “opzione donna”: le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 matureranno un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per quelle autonome avranno diritto alla pensione anticipata con l'assegno calcolato interamente con il metodo contributivo. Per queste lavoratrici la finestra di uscita è la più lontana di tutti: 12 mesi per le dipendenti, 18 mesi per le autonome.

I REQUISITI Età e contributi minimi in anni richiesti per accedere alle principali tipologie di pensionamento nel 2019. Nota: * entro il 2019

Il record di 21 mesi per la totalizzazione

C’è una strada che consente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e partite Iva, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il diritto a un’unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti. Si tratta della totalizzazione che, come ricorda l’Inps, è completamente gratuita.

L'assegno di vecchiaia è riconosciuto al raggiungimento di 66 anni unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi; la pensione di anzianità invece è indipendente dall'età anagrafica e viene erogata con 41 anni di contributi. Oltre al perfezionamento di questi requisiti per il conseguimento dell’assegno è necessario attendere l’apertura di una finestra mobile rispettivamente di 18 mesi o di 21 mesi (nel caso di pensione di anzianità con 40 anni di contributi). Generalmente la totalizzazione applica il sistema contributivo a prescindere dal collocamento temporale dell’anzianità contributiva: per questo motivo l’assegno potrebbe risultare più basso rispetto al caso in cui tutti i contributi fossero “accentrati” in un’unica gestione previdenziale. Altre due opzioni per chi ha carriere discontinue sono la ricongiunzione (trasferimento oneroso dei contributi da una gestione all’altra) e cumulo (le gestioni trasferiscono le quote all’Inps che eroga un’unica pensione).

Le finestre della pensione anticipata

Quota 100 non ha mandato in pensione la legge Fornero. Resta infatti la possibilità prevista per i lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti contributivi ed eventualmente anagrafici per terminare l’attività lavorativa nella gestione di riferimento, di uscire prima rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

Nel 2020, i requisiti per andare in pensione - con il sistema misto - saranno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (41 e 10 per le donne). Sarà così fino al 31 dicembre 2026, come stabilito dall’articolo 15 del Dl 4/2019.