Pensioni, serve più equità nel sistema di Vincenzo Galasso

(Vittorio La Verde / AGF)

6' di lettura

Ultimamente si parla poco di pensioni. Un fatto inconsueto nel nostro Paese. Non ne ha parlato Draghi nel suo discorso al Senato, in cui ha tratteggiato il percorso che il suo governo intende seguire. Forse non era utile. Sulle pensioni, l’ampio schieramento che sostiene il governo ha posizioni contrastanti. E le pensioni rappresentano notoriamente un terreno minato. A tal punto che perfino Vladimir Putin ha toccato il livello minimo di popolarità in coincidenza con la riforma delle pensioni del 2018. O forse non era necessario. Avere nel ministro dell’Economia un esperto di pensioni come Daniele Franco è garanzia che il governo saprà affrontare la sfida previdenziale che lo attende.

A fine anno scade infatti Quota 100. Pur non riscuotendo il successo sperato dai suoi promotori, questa misura ha consentito il prepensionamento di 150mila lavoratori nel 2019 e attorno ai 120mila nel 2020. Quando arriverà alla sua naturale scadenza, lascerà un potenziale scalone di 5 anni tra chi, raggiungendo i requisiti di 62 anni d’età e 38 anni di contributi, è riuscito ad andare in pensione entro fine 2021 e chi invece, magari solo per pochi giorni, dovrà rimanere al lavoro fino a 67 anni per uscire con la pensione di anzianità.

Loading...

Questa iniqua eredità di Quota 100 era nota da tempo. Ciò che non era possibile prevedere erano le terribili condizioni economiche durante le quali si sarebbe palesata: in piena riallocazione del mercato del lavoro (speriamo) post-pandemia, dopo un lungo periodo di blocco dei licenziamenti. Facile prevedere che sindacati e imprese spingeranno per un riassorbimento della forza lavoro più anziana tramite (pre) pensionamenti. Ancor più facile immaginare la narrativa con cui ciò avverrà: in periodo di grave crisi, bisogna creare un meccanismo che consenta una fuoriuscita anticipata dei lavoratori anziani dal mondo del lavoro e che permetta ai giovani di entrare. Alcuni politici lo sostengono già, malgrado l’efficacia di questa tanto desiderata staffetta intergenerazionale sia stata smentita da diversi studi della Banca d’Italia, anche nel caso di Quota 100.

Dunque come risolvere l’iniquità generata da Quota 100? E come rispondere alla domanda di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro avanzata da lavoratori e imprese? Durante il secondo governo Conte era allo studio una proposta di Quota 102, che avrebbe consentito il pensionamento con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Difficile credere che un’ulteriore misura temporanea, che persiste nella logica di consentire il prepensionamento agevolato solo ad alcune coorti di lavoratori possa trovare l’approvazione del nuovo governo. Una Quota 102 potrebbe essere facilmente ascritta a quegli sprechi, a cui faceva riferimento Draghi nel suo discorso al Senato, che rappresentano un torto alle prossime generazioni, «una sottrazione dei loro diritti». E non gioverebbe certo alla credibilità dell’Italia in Europa, dopo che quest’estate Quota 100 è stata usata come una clava dal governo olandese per evidenziare i vizi italici rispetto alla frugalità nordica.

Più promettente seguire il filo rosso tracciato dal Next Generation Eu per unire investimenti e riforme. Il mercato del lavoro può essere reso più resiliente, anche per i lavoratori anziani, attraverso una combinazione di investimenti, in politiche attive, e riforme. La pandemia ci ha fatto conoscere lo smart working. In alcuni settori, il suo utilizzo potrebbe garantire maggiore flessibilità lavorativa ai lavoratori anziani e minori costi alle imprese. Tuttavia, per uno smart working che vada oltre l’emergenza, bisogna investire in dotazioni informatiche e in formazione tecnica e organizzativa. Ulteriori investimenti per il reskilling soprattutto di quei lavoratori anziani che vorrebbero continuare a lavorare produttivamente sono necessari ampliando il percorso iniziato dal Bonus Formazione 4.0.