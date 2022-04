Pensioni, spesa su dal 2025 ma la riforma arranca con l’incognita proroga Quota 102

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una spesa che ricomincerà a correre già dal 2025 per arrivare al 16,7% del Pil nel 2030 e addirittura al 17,4% nel 2036 nonostante lo stop a Quota 100 e il ricorso a Quota 102 per soli 12 mesi. E una possibile riforma, che resta necessaria ma che non sembra più essere una priorità per il governo essendo già da settimane preceduta nell'agenda di Palazzo Chigi dalla guerra in Ucraina e dalle ricadute del caro energia e dell'impennata dell'inflazione.

Le assenze nel Def

Si spiega anche così il «silenzio» nel Def sugli eventuali ritocchi per rendere più flessibile la legge Fornero, che erano fino a metà febbraio sul tavolo governo-sindacati prima della fase di “congelamento” ancora in corso. E a lasciarlo intendere chiaramente è stato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al termine dell'incontro a palazzo Chigi di giovedì 7 aprile con i leader di Cgil, Cisl e Uil. «Il dialogo sociale proseguirà su tutti i temi che avevamo già aperto: pensioni, precarietà, salari, misure sociali», ha detto Orlando aggiungendo: «naturalmente la gerarchia di questi temi dopo la guerra è cambiata».

Ed è chiaro che con il trascorrere del tempo, se non saranno individuate in tempi non troppo lunghi soluzioni condivise, potrebbe rispuntare, per evitare il ritorno secco alla “Fornero”, anche l'ipotesi di una proroga nel 2023 proprio di Quota 102. Che però al momento nell'esecutivo non viene presa in considerazione. Anche perché nell'introduzione del Def il ministro dell'Economia Daniele Franco afferma: sul sistema pensionistico,«nel pieno rispetto dell’equilibrio dei conti pubblici, della sostenibilità del debito e dell’impianto contributivo del sistema, occorrerà trovare soluzioni che consentano forme di flessibilità in uscita».



Il Documento di economia e finanza approvato dal Governo non fornisce indicazioni sulla possibile mini-riforma delle pensioni, al centro fino a metà febbraio del confronto tra governo e sindacati, poi di fatto sospeso per dare priorità al dossier “costi energetici” e a quelli collegati al conflitto russo-ucraino.

La necessità di un miglioramento della legge Fornero in chiave flessibile, ma rigidamente nel solco del metodo contributivo, è sostanzialmente confermata da palazzo Chigi e dal Mef, che però sono ora alle prese con varie crisi ed emergenze. E così, a meno di 8 mesi dallo stop di Quota 102 (uscite con almeno 64 anni d'età e 38 di contributi) introdotta proprio dal governo Draghi, resta tutto da decifrare il destino delle varie opzioni che erano emerse al tavolo con Cgil, Cisl e Uil: dal pensionamento con non meno di 64 anni ma con il ricalcolo contributivo del trattamento, all'anticipo, sempre a 64 anni, della sola quota contributiva dell'assegno, proposto dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico.