Pensioni, subito tre uscite l’anno anche per i lavoratori «precoci»

Già da quest’anno anche per i cosiddetti lavoratori precoci ci saranno tre finestre d’uscita verso il pensionamento anticipato, invece delle attuali due. E saranno tutte corrispondenti a quelle previste per l’Ape sociale. Ma questa non è la sola novità in materia previdenziale inserita nella bozza del decreto Lavoro. Che non contiene l’allentamento dei requisiti per l’accesso a Opzione donna, introdotti dall’ultima legge di bilancio.

Il testo corregge anche il meccanismo che regola le “ricongiunzioni” modificando il tasso di rendimento annuo previsto sui contributi. Che viene allineato a quello riconosciuto dal sistema contributivo (media quinquennale del Pil) anziché rimanere ancorato all’attuale 4,5 per cento.

I nuovi conteggi

Nella relazione tecnica allegata alla “bozza” si sottolinea che questo ritocco non comporta nuovi oneri per il bilancio ma, anzi, «assicura la neutralità rispetto agli equilibri interni a ciascuna gestione, che vede aumentare o ridurre il valore attuale dei benefici pensionistici riconosciuti dello stesso aumentare delle somme trasferite».

Per le contribuzioni relative a residui periodi collegati al metodo retributivo viene previsto che le somme trasferite costituiscano la riserva matematica sulla base della quale calcolare l’incremento della prestazione riconosciuta, senza oneri aggiuntivi per la gestione ricevente e superando il dispositivo attuale, che obbliga il lavoratore interessato alla ricongiunzione a farsi carico della differenza. Che con questo nuovo intervento risulterebbe azzerata.

Come andare in pensione prima dei 67 anni

Lavoratori precoci

Tornando ai “lavoratori precoci”, ovvero i soggetti che hanno cominciato a lavorare prima del diciannovesimo anno d’età per almeno 12 mesi anche in modo non continuativo, la richiesta di pensionamento con 41 anni di contributi a prescidere dall’anzianità anagrafica potrà essere presentata in corrispondenza delle tre scadenze fissate per l’Ape sociale: 31 marzo, 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre.