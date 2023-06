Pensioni, il tavolo governo-sindacati riparte da Quota 103 bis, Tfr e staffetta generazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dopo oltre quattro mesi riparte il confronto tra governo e sindacati sulle pensioni. L'appuntamento è fissato per lunedì 26 giugno con all'ordine del giorno il tema degli anticipi pensionistici, ma non solo. Lo sguardo sarà indirizzato anche sulla cosiddetta “copertura previdenziale” dei giovani, sulla possibilità di spianare la strada alla cosiddetta «staffetta generazionale» e sul rilancio della previdenza complementare, possibilmente anche con una nuova fase di silenzio-assenso per il Tfr. L’orizzonte è quello della manovra autunnale, anche se l'intenzione dell'esecutivo è di mettere a punto progressivamente un piano in più tappe che abbia come punto d'arrivo, entro la fine della legislatura, gli interventi strutturali nei quali potrebbe rientrare anche l'adozione di Quota 41, e che parta nel 2024 con le misure più urgenti, facendo comunque i conti con le limitate risorse a disposizione. Che potrebbero rendere quasi obbligata una proroga di Quota 103, magari in versione leggermente rivisitata rispetto all'attuale formula.



Il primo round estivo governo-sindacati in vista della manovra

Il tavolo con i sindacati è fermo dal mese di febbraio, nonostante il pressing di Cgil, Cisl e Uil al governo. Il confronto, dopo l'incontro a tutto campo di maggio tra la premier Giorgia Meloni e i leader sindacali, riparte il 26 giugno anzitutto con l'obiettivo di definire le misure da inserire nella prossima legge di bilancio ma anche di individuare le linee guida degli interventi da adottare negli anni a venire per evitare il rischio che nei prossimi decenni si manifesti quella che la stessa presidente del Consiglio ha definito «una bomba sociale».



I vincoli di finanza pubblica e le incognite inflazione e pensioni minime

L'idea, accarezzata soprattutto dalla Lega, di introdurre in tempi rapidi la possibilità di pensionamento con Quota 41 in versione secca è stata di fatto già accantonata, rimandola a fine legislatura, alla luce degli stretti spazi di finanza pubblica e dell'andatura molto sostenuta della spesa pensionistica. Che nel 2024 è destinata ulteriormente a lievitare a causa dell'inflazione ancora elevata alla quale dovranno essere agganciate rivalutazioni altrettanto marcate degli assegni pensionistici. Che potrebbero aggirarsi attorno al 6%, seppure con le limitazioni imposte dal meccanismo attivato dall'ultima legge di bilancio. L'indicizzazione dovrà comunque essere piena per le pensioni al minimo. E nella maggioranza c'è chi, come Forza Italia, chiede di irrobustire questi trattamenti, a cominciare da quelli degli “over 75” già saliti per il solo 2023 a circa 600 euro mensili e destinati, se Palazzo Chigi deciderà di accontentare Fi, ad avvicinarsi il prossimo anno a quota 700 euro, con un costo non inferiore ai 500 milioni.



Possibile bis per Quota 103

A fine anno si esaurisce l'esperienza annuale di Quota 103 (la possibilità di uscita con 41 anni di versamenti e 62 anni d'età) e pure quella dell'Ape sociale. E il governo dovrà decidere che cosa fare per il 2024. Una delle ipotesi sul tavolo è quella di insistere in via temporanea sulle misure-ponte, prolungando di altri 12 mesi Quota 103, eventualmente in una versione leggermente rivisitata, e anche l'Ape sociale. È poi possibile un'estensione della platea dei lavoratori impegnati in attività usuranti che possono accedere a forme di uscita anticipata. Una soluzione che però non sarebbe troppo gradita ai sindacati, che puntano su pensionamenti con 62-63 anni o, in alternativa, con 41 anni di contribuzione. Resta da vedere se dall'Osservatorio sul monitoraggio della spesa previdenziale, che si sta formando su input del ministro del Lavoro, Marina Calderone, arriveranno nelle prossime settimane altri suggerimenti o opzioni alternative.



Il nodo Opzione donna

Al termine del 2023 cesserà di essere attiva anche Opzione donna, l'uscita anticipata con il ricalcolo contributivo dell'assegno, che con l'ultima legge di bilancio è stata limitata dal governo Meloni a un ristretto bacino di lavoratrici. Cgil, Cisl e Uil, così come anche le opposizioni, chiedono da mesi il ripristino dei requisiti in vigore nel 2022 (58 anni d'età, 59 per le lavoratrici autonome, e 35 di contributi). Un ritorno al recente passato che non sarebbe sgradito anche al ministro Calderone. Ma il primo scoglio da superare resta quello delle risorse disponibili.