Pensioni, il tavolo riparte in salita: il contributivo per tutti divide

Nel biennio 2020-21 spesa cresciuta in media del 2% l'anno

Dall'ultima fotografia scattata dalla Ragioneria generale dello Stato è emerso che nel biennio 2020-21 il tasso della spesa pensionistica, al netto dell'indicizzazione ai prezzi, è cresciuta in media del 2% l'anno, anche per l'effetto Quota 100, risultando «a livelli superiori» rispetto al periodo precedente al varo della riforma Fornero nel 2011. Il tutto, ha fatto ancora notare la Ragioneria generale, all'interno di una cornice che nel 2022 vede attestarsi le uscite per pensioni al 15,7% del Pil, per scendere leggermente fino al 15,3% nel 2027 e poi risalire al 16,4% nel 2044.

Ocse, in pensione a 71 anni chi comincia a lavorare ora

Anche l'Ocse ha puntato l'indice contro la corsa troppo sostenuta della spesa pensionistica italiana e ha criticato il ripetuto ricorso negli ultimi anni a deroghe alla legge Fornero, a partire da Quota 100. Ma l'Ocse ha anche evidenziato che nel nostro Paese chi comincia a lavorare oggi riuscirà ad andare in pensione non prima dei 71 anni d'età, a differenza di quanto accade attualmente con uscite dal lavoro in media a 61,8 anni. In altre parole, l'Italia in pochi decenni passerebbe dai pensionati più “giovani” d'Europa a quelli più “vecchi”, o quasi.

Lo studio Cgil: iniquo il ricalcolo contributivo dell'assegno

L'Analisi dell'Osservatorio Previdenza della Cgil e della Fondazione Di Vittorio mette in evidenza che il ricalcolo contributivo del trattamento pensionistico produrrebbe un taglio «importante e iniquo» che potrebbe anche superare il 30% dell'assegno lordo. Lo studio fa notare che per una retribuzione di 20mila euro lorde e con 30 anni di contribuzione complessiva, con una carriera lineare e 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, la pensione lorda mensile passerebbe da 870 euro con il sistema misto a 674 euro con il ricalcolo contributivo, un taglio pari al 22,6%. «Una differenza che in questo caso per un soggetto che anticipa a 64 anni l’uscita con il ricalcolo contributivo peserebbe per 19.344 euro di pensione in meno nell’intero periodo di pensionamento», ha spiegato il responsabile Politiche previdenziali della Cgil, Ezio Cigna.

La tutela per i giovani con carriere discontinue

Per I sindacati è prioritario anche introdurre forme di tutela pensionistica per i giovani con carriere discontinue, come la “pensione di garanzia”. La Cisl, in particolare, ha elaborato una proposta, assorbita nella proposta unitaria delle tre organizzazioni sindacali, per garantire un trattamento pensionistico adeguato alle giovani generazioni anche attraverso la valorizzazione “gratuita”, a fini previdenziali, dei periodi di formazione e di inoccupazione legati a politiche attive. L'assegno sarebbe di tipo contributivo e ne beneficerebbero soprattutto i nati dopo il 1970, spesso alle prese per lunghi periodi di tempo con lavori precari.